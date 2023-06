L’Afrique du Sud durement frappée par le changement climatique

Les fortes pluies et les tempêtes, fruits d’un changement climatique, touchent régulièrement l’Afrique du Sud. Des pertes en vies humaines et des dégâts matériels sont souvent enregistrés dans ce pays d’Afrique Australe.

L’Afrique du Sud est souvent endeuillée par des catastrophes naturelles. Le dernier gros incident remonte à mi-avril 2022, lorsque Durban, première ville du Kwazulu-Natal, a été frappée par une inondation meurtrière. Au moins 306 personnes avaient péri dans la province. En raison de sa position géographique, Durban, ville côtière située au bord de l’océan Indien, est régulièrement le théâtre de tempêtes et précipitations.

Deux années auparavant, cette même ville de Durban avait été frappée par une inondation qui avait causé la mort de plus de 70 personnes. Par ailleurs, en cette année 2019, des milliers de déplacés avaient été enregistrés suite à de très fortes précipitations. Cette année 2023, alors que la saison des pluies, qui dure en général de novembre à mars, est dépassée, des inondations endeuillent encore la nation arc-en-ciel.

70 maisons complètement détruites

En effet, au moins sept personnes sont mortes après les fortes pluies et la tempête qui ont frappé la province du KwaZulu-Natal. Le bilan des inondations est passé de quatre à sept morts, après la découverte, jeudi, de trois corps le long de la rivière Umbilo, dans la municipalité d’eThwekwini. Les autorités ont dénombrée 70 maisons complètement détruites et 110 autres partiellement endommagées.

« Au total, 552 personnes ont été touchées et 151 se sont retrouvées sans abri », a précisé le département provincial de la gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles. Dans cette partie du Sud-Est de l’Afrique du Sud, les infrastructures routières, l’électricité, les réseaux d’égouts et les habitations ont été sérieusement endommagés. Ces intempéries sont la conséquence du changement climatique qui impacte toute la planète.