Afrique du Sud : routes bloquées par une tempête de neige

L’Afrique du Sud, pays généralement connu pour ses climats tempérés et ses paysages ensoleillés, a récemment été le théâtre d’un phénomène météorologique des plus surprenants. Des chutes de neige d’une rare intensité ont paralysé plusieurs régions du pays, notamment sur les grands axes routiers. Ce spectacle inattendu, bien que fascinant pour certains, a causé des perturbations majeures.

De nombreux automobilistes sont restés coincés dans leurs véhicules pendant des heures, voire toute la nuit. Retour sur cet épisode neigeux inhabituel.

Un blocage total sur la N3 : Johannesburg-Durban paralysé

Ces chutes de neige ont gravement touché la route nationale N3, qui relie Johannesburg à la ville portuaire de Durban. Les autorités ont dû fermer plusieurs tronçons de cette artère essentielle du pays, ce qui a rendu même les déviations impraticables. Des centaines de véhicules, y compris des camions et des bus interprovinciaux, sont restés bloqués pendant des heures. Certains étaient immobilisés depuis la veille.

Les services d’urgence ont travaillé d’arrache-pied toute la nuit pour secourir les automobilistes pris au piège, leur distribuant des couvertures et des repas. Malgré ces efforts, il était encore difficile de déterminer le nombre exact de personnes coincées. Leur état de santé restait également incertain, selon Thania Dhoogra, responsable de la concession autoroutière.

Des conditions extrêmes rarement observées

Les chutes de neige ont atteint des niveaux impressionnants, dans certaines zones jusqu’à deux mètres, d’après l’organisation de sécurité routière « Arrive Alive« . Ce phénomène météorologique est exceptionnel pour cette région de l’Afrique, habituée à des températures douces. Des alertes météorologiques sont encore en vigueur, car de nouvelles chutes de neige sont attendues, surtout dans les provinces montagneuses.

L’événement a également contraint l’autorité sud-africaine de gestion des frontières à fermer trois postes avec le Lesotho pour des raisons de sécurité. On juge les conditions actuelles trop dangereuses. Cette mesure vise à protéger les automobilistes et les passants des risques liés aux routes glissantes et à la visibilité réduite.

Entre émerveillement et inquiétude

Cet épisode neigeux a causé de nombreuses difficultés logistiques et perturbé la circulation sur plusieurs axes routiers. Il a également suscité la curiosité et l’émerveillement de nombreux Sud-Africains. Pour certains habitants, c’était la première fois qu’ils voyaient de la neige, ce qui a créé une atmosphère d’excitation dans les zones moins touchées. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont envahi les plateformes avec des images des paysages enneigés. Elles ont temporairement transformé ces difficultés en une opportunité d’immortaliser ce moment historique.

Conséquences économiques et sociales

Outre les perturbations sur les routes, cet épisode de neige pourrait avoir des répercussions économiques importantes. Les retards de livraison, la paralysie du transport de marchandises et les annulations de nombreux services ont déjà un impact notable. Cela touche particulièrement les provinces de Gauteng et KwaZulu-Natal. Les entreprises locales et les opérateurs logistiques sont directement affectés par ces blocages prolongés.

Cependant, cet événement pourrait devenir une source de nouvelles opportunités. Le développement potentiel du tourisme lié à la neige, un phénomène rare dans cette région d’Afrique, est envisagé. Les entreprises pourraient ainsi capitaliser sur l’émerveillement généré par ces conditions climatiques extrêmes pour attirer les touristes locaux et internationaux.