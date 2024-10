Afrique du Sud : le Cardinal Stephen Brislin, nouvel archevêque de Johannesburg

Le pape François a nommé le cardinal Stephen Brislin nouvel archevêque de Johannesburg.

Un tournant significatif s’ouvre dans l’Église catholique d’Afrique du Sud. Le pape François a récemment nommé le cardinal Stephen Brislin, jusque-là archevêque de Cape Town, pour succéder à Mgr Buti Joseph Tlhagale en tant qu’archevêque de Johannesburg. Cette nomination vient renforcer l’influence de Brislin, un homme profondément engagé au service de l’Église et des fidèles sud-africains. Portrait d’un parcours exceptionnel et des enjeux de cette nouvelle mission.

Un parcours spirituel et académique exemplaire

Né le 24 septembre 1956 à Welkom, en Afrique du Sud, Stephen Brislin a été formé dans un cadre spirituel dès ses années de jeunesse. Ses études primaires et secondaires se déroulent dans des établissements catholiques renommés, le couvent de Santa Inés et le Christian Brothers College (CBC) de Welkom. Sa vocation l’a conduit au séminaire, où il a étudié la philosophie à Pretoria, à l’institut Saint John Vianney, et la théologie au Missionary Institute de Londres, forgeant ainsi sa future carrière religieuse.

Après des années de préparation spirituelle et intellectuelle, Stephen Brislin a été nommé évêque de Kroonstad par le pape Benoît XVI en 2006. Ordonné le 28 janvier 2007, il s’est investi dans la vie pastorale de sa communauté, mettant en avant des valeurs de proximité et de soutien aux plus vulnérables. Sa mission à Kroonstad a renforcé sa réputation d’homme de foi déterminé à accompagner son diocèse dans un contexte social marqué par de nombreux défis.

La mission à Cape Town et le leadership national

En décembre 2009, Brislin est nommé archevêque du Cap, prenant obligatoirement ses fonctions le 7 février 2010. Célébrée le jour de la fête de Notre-Dame de la Fuite en Égypte, sa prise de fonction a marqué le début d’une décennie de leadership exemplaire au sein de l’Église d’Afrique du Sud.

De 2013 à 2019, il a été élu président de la Conférence des évêques catholiques d’Afrique du Sud, un poste stratégique où il a su unifier les voix de l’Église pour répondre aux défis sociaux, économiques et spirituels de la nation. Ce rôle l’a mis au cœur des décisions importantes pour l’avenir de l’Église dans la région.

La reconnaissance papale : cardinal depuis 2023

Le 30 septembre 2023, en reconnaissance de son dévouement et de ses réalisations, le pape François a nommé Stephen Brislin cardinal lors d’un consistoire. Ce titre est non seulement une marque d’honneur, mais aussi une preuve de la confiance du Vatican en son leadership et son engagement pour la foi catholique en Afrique du Sud. Sa nomination en tant que cardinal démontre le respect et l’influence croissante de l’Église catholique sud-africaine sur la scène internationale.

Une nouvelle étape à Johannesburg

La nomination du cardinal Brislin à Johannesburg est une nouvelle mission pleine de défis. Cet archidiocèse, situé dans l’une des plus grandes métropoles africaines, est confronté à des problématiques complexes, allant des inégalités sociales à la montée de divers mouvements spirituels. En tant que nouvel archevêque, Brislin devra utiliser son expérience et son sens du dialogue pour aborder ces enjeux et renforcer la communauté catholique de Johannesburg.

Avec son expérience à la tête de l’Église du Cap et son mandat en tant que président des évêques catholiques du pays, il est bien préparé pour soutenir et dynamiser les actions pastorales dans la région. Son engagement envers la justice sociale et son approche inclusive seront sans doute des atouts dans sa nouvelle mission.