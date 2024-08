Afrique du Sud : L’église du prédicateur Mboro incendiée après une attaque à la machette

L’église du prédicateur Mboro incendiée après une attaque à la machette menée par ses partisans, déclenchant une vague de colère et de violence en Afrique du Sud.

L’Afrique du Sud a été le théâtre d’un événement choquant et violent ce mardi 6 août. Le pasteur pentecôtiste Paseka « Mboro » Motsoeneng, chef de l’Église des Évènements incroyables, a mené un groupe d’hommes armés de machettes dans une attaque contre l’école primaire de Katlehong, au sud-est de Johannesburg. Leur objectif ? Enlever de force les petits-enfants du prédicateur, au cœur d’une bataille pour leur garde après le décès de leur mère.

Des étudiants en colère contre une justice sélective

La police a arrêté cinq personnes suite à cette attaque, mais initialement, Motsoeneng n’était pas parmi elles. Ce traitement de faveur apparent a provoqué la colère des étudiants, qui ont décidé de manifester leur indignation en marchant sur l’église de Motsoeneng. L’église, installée sous un grand chapiteau, a été incendiée puis pillée par la foule en colère.

Le ministre de l’Éducation, Siviwe Gwarube, s’est dit « absolument révolté par cette attaque contre nos écoles, notre personnel et nos élèves« . Il a fermement condamné l’usage d’armes pour pénétrer dans des établissements scolaires et terroriser les enfants, soulignant que cela ne devrait jamais se produire. La police a depuis confisqué les armes utilisées lors de l’attaque, y compris une réplique d’arme à feu et les machettes.

Paseka Motsoeneng : un prophète controversé

Paseka « Mboro » Motsoeneng n’est pas un inconnu en Afrique du Sud. Télévangéliste autoproclamé, il est connu pour ses prétendus miracles et son style de vie ostentatoire, incluant des voitures de luxe. Avec des milliers d’adeptes, il prétend même avoir visité le paradis et en avoir pris des photos. Ce dernier incident ne fait qu’ajouter à la controverse entourant ce personnage haut en couleur.

Alors que l’enquête se poursuit, de nombreuses questions restent en suspens. Motsoeneng sera-t-il finalement arrêté et tenu responsable de ses actes ? Quels seront les impacts de cet incident sur sa popularité et celle de son église ? Les autorités provinciales et nationales semblent déterminées à éviter de tels incidents à l’avenir, mais la situation reste tendue.