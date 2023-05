L’Afrique du Sud accusée d’avoir livré des armes à la Russie

Alors qu’elle est en guerre contre l’Ukraine, la Russie aurait reçu le soutien de l’Afrique du Sud. Pretoria est, en effet, accusée d’avoir pris part au conflit, en livrant des armes au régime de Vladimir Poutine.

De graves accusations ont été portées, ce jeudi 11 mai 2023, par l’Ambassadeur américain en Afrique du Sud. Reuben Brigety a révélé que Pretoria a fourni un soutien militaire à la Russie. Ce, alors que ce pays d’Afrique Australe a déclaré sa neutralité dans le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine, depuis plus d’une année.

Navire russe chargé d’armes

Au cours d’une rencontre avec des médias locaux, le diplomate a indiqué que les Etats-Unis sont convaincus que des armes et des munitions ont été chargées à bord d’un cargo russe. L’embarcation, indique-t-il, était amarré dans la plus grande base navale du pays, à Simon’s Town, sur la péninsule du Cap, au début décembre.

Après chargement, le navire aurait pris la direction de la Russie. Et Reuben Brigety de mettre en garde : « armer les Russes est extrêmement grave. Et nous ne pensons pas que cette question soit résolue ». Le diplomate va plus loin, demandant à Pretoria de respecter sa position déclarée. « Nous aimerions que l’Afrique du Sud commence à pratiquer sa politique de non-alignement », a-t-il lancé.

En fin d’année dernière, en effet, le pays de Nelson Mandela avait été secoué par une vive polémique. A l’époque, l’Alliance démocratique, principal parti d’opposition, avait sommé le gouvernement sud-africain de justifier la présence de ce cargo russe sur les rives de la nation arc-en-ciel. Alors que la Russie était visée par des sanctions occidentales.

Accosté dans un port militaire

L’affaire était d’autant plus inquiétante que le cargo avait accosté dans un port militaire plutôt que commercial. A l’époque, Kobus Marais, chargé des questions de défense de l’Alliance démocratique se demandait pourquoi tant de secret entourait la présence de ce bateau. On se rappelle que, quelques semaines après cette polémique, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, avait été reçu à Pretoria.

A noter que l’Afrique du Sud, doit accueillir, en août prochain, la Chine, la Russie, le Brésil et l’Inde dans le cadre du sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Depuis le début de l’année, l’Afrique du Sud assure la présidence tournante des BRICS. Plusieurs pays africains ont manifesté leur désir de rejoindre les BRICS. Parmi eux, l’Algérie, l’Égypte, le Nigeria, le Soudan et le Zimbabwe.