Africa Influence 2026 : structurer l’impact des créateurs africains

À l’heure où l’influence numérique africaine gagne en visibilité et en maturité, de nouveaux espaces de réflexion et de structuration émergent. Africa Influence, dont la première édition est prévue en 2026, ambitionne de réunir créateurs de contenu, experts du digital et acteurs culturels autour d’une vision exigeante et responsable de l’influence. À l’origine de ce projet panafricain, Abdoul Rachid Amadou Sanda Maiga, réalisateur, producteur audiovisuel et organisateur d’événements culturels, partage les fondements, les ambitions et l’héritage qu’il souhaite bâtir à travers cette initiative.

Afrik : Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et revenir sur les étapes clés de votre parcours de réalisateur et organisateur d’événements ?

Je suis Abdoul Rachid Amadou Sanda Maiga, réalisateur et producteur audiovisuel,organisateur d’evènement cuturelles fondateur de MAGUINA ENTERTAINMENT, passionné par l’image, le récit et l’impact social de la communication. Mon parcours a débuté dans la production audiovisuelle et cinématographique, avec des projets allant du documentaire aux contenus institutionnels, en collaboration avec des organisations nationales et internationales. En parallèle, j’ai développé une forte expérience dans l’organisation d’événements culturels et créatifs, convaincu que les rencontres et les échanges sont des leviers puissants de transformation. Ces deux univers l’audiovisuel et l’événementiel se complètent aujourd’hui naturellement dans mes projets.

Afrik : Qu’est-ce qui vous a inspiré la création d’Africa Influence et pourquoi lancer cette première édition en 2026 ?

Africa Influence est né d’un constat simple : les créateurs de contenu africains ont un impact énorme sur les opinions, les comportements et les imaginaires, mais ils manquent encore d’espaces structurés pour se rencontrer, se former et collaborer. Lancer la première édition en 2026 répond à une maturité du secteur : l’influence africaine est aujourd’hui visible, dynamique et prête à se structurer davantage autour de valeurs, de professionnalisme et de responsabilité.

Afrik : Quelle est l’ambition principale de cette rencontre des influenceurs africains ? Quel message souhaitez-vous porter à travers cet événement ?

L’ambition principale est de créer un cadre crédible et inspirant où les influenceurs africains peuvent apprendre, partager et bâtir ensemble. Le message est clair : l’influence n’est pas seulement une question de visibilité, mais aussi d’impact, d’éthique et de contribution positive au développement du continent.

Afrik : En quoi votre expérience dans le cinéma et l’audiovisuel influence-t-elle la manière dont vous concevez Africa Influence ?

Le cinéma m’a appris la puissance des histoires bien racontées et l’importance de la qualité des contenus. Africa Influence est pensé comme une expérience narrative : chaque conférence, chaque panel, chaque atelier doit raconter une histoire, transmettre une émotion et apporter une valeur concrète. L’approche est très visuelle, créative et orientée vers le storytelling africain.

Afrik : Comment définissez-vous la notion d’« influenceur » dans le cadre de cet événement ? Quels types de profils souhaitez-vous rassembler ?

Pour Africa Influence, un influenceur est avant tout un créateur de contenu capable d’impacter positivement sa communauté. Il peut être actif sur les réseaux sociaux, dans les médias digitaux, la culture, l’éducation, l’entrepreneuriat ou l’engagement citoyen. Nous souhaitons rassembler des profils variés : créateurs émergents, influenceurs confirmés, experts du digital, artistes et porteurs de projets innovants.

Afrik : Pouvez-vous nous donner un aperçu du programme : conférences, ateliers, panels… Que pourront vivre les participants ?

Le programme sera riche et interactif : conférences inspirantes avec des figures de l’influence africaine, panels de discussion sur les enjeux du numérique, ateliers pratiques sur la création de contenu, le personal branding, la monétisation et l’éthique, ainsi que des sessions de networking et de rencontres B2B. Les participants vivront une expérience à la fois formatrice et humaine.

Afrik : Quels sont les critères de sélection ou de participation pour les influenceurs qui souhaitent prendre part à Africa Influence ?

Les critères reposent sur la qualité du contenu, la cohérence du message, l’engagement de la communauté et la motivation à apprendre et à collaborer. Africa Influence est ouvert, mais exigeant : nous privilégions les profils engagés, responsables et désireux de progresser professionnellement.

Afrik : L’événement revendique une dimension panafricaine. Comment comptez-vous encourager les échanges et les collaborations entre créateurs de différents pays ?

La dimension panafricaine est au cœur du projet. Nous favoriserons les échanges à travers des panels multiculturels, des ateliers collaboratifs et des espaces de networking dédiés. L’objectif est de faire naître des projets communs, des collaborations transfrontalières et un véritable esprit de communauté africaine.

Afrik : Quels partenaires ou soutiens institutionnels et privés vous accompagnent déjà dans ce projet ?

Des discussions sont en cours avec des partenaires institutionnels, des entreprises privées, des médias et des organisations engagées dans le numérique, la culture et la jeunesse. Cette première édition se construit progressivement avec des acteurs qui partagent notre vision et nos valeurs.

Afrik : Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels les influenceurs africains font face aujourd’hui ?

Les principaux défis sont la professionnalisation, la crédibilité, la monétisation durable et l’accès à des opportunités structurées. Il y a aussi la question de l’éthique, de la réglementation et de la reconnaissance du métier d’influenceur comme une véritable activité professionnelle.

Afrik : Comment Africa Influence peut-il contribuer à renforcer leur professionnalisation, leur visibilité ou leur impact ?

Africa Influence apportera des outils concrets, des formations pratiques et un réseau solide. En mettant en relation créateurs, experts et partenaires, l’événement aidera les influenceurs à structurer leur activité, à gagner en visibilité et à maximiser leur impact social et économique.

Afrik : Quelle place accorderez-vous à la culture nigérienne et à l’image du Niger dans cette première édition ?

La culture nigérienne sera fortement valorisée. Africa Influence sera aussi une vitrine du Niger : sa créativité, sa jeunesse, son hospitalité et son potentiel numérique. À travers la programmation culturelle et la communication, nous voulons montrer un Niger moderne, dynamique et ouvert sur l’Afrique.

Afrik : Enfin, quel héritage souhaitez-vous que Africa Influence laisse pour les prochaines années ? Une communauté ? Un réseau ? Un rendez-vous annuel ?

L’objectif est de bâtir un héritage durable : une communauté panafricaine forte, un réseau professionnel actif et un rendez-vous annuel incontournable pour les influenceurs africains. Africa Influence doit devenir un label de qualité, de valeurs et d’impact positif sur le long terme.