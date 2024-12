Africa Diaspora Festival 2024 : célébration des cultures africaines

Du 27 au 28 décembre 2024, l’Africa Diaspora Festival offre une programmation riche en spectacles, concerts et conférences. À travers des performances exceptionnelles et des échanges intellectuels, cet événement met en lumière la diversité des voix et des talents africains, tout en explorant les thèmes essentiels de la diaspora et des identités africaines. Un rendez-vous incontournable pour célébrer l’héritage et l’avenir du continent africain.

Programme

Vendredi 27 décembre 2024 à la Maison de la Culture Douta Seck

De 18 h à 20 h : Entrée libre

Groupe Assico-Family-Junior (Jeunes de la Médina)

(Jeunes de la Médina) Spectacle « Thiaroye 44 »

» Ce spectacle rassemble 44 artistes du groupe « The Lions of Africa », dirigé par le directeur artistique Laye Ananas (Norvège-Sénégal). Une performance vibrante qui rend hommage aux événements marquants de l’histoire du Sénégal.

De 20 h 30 à Minuit : Méga-Concert International, Spectacles de créations musicales et artistiques

Orchestre National du Sénégal

Vieux Mac Faye

Les Frères Guissé

Pape Fall (Groupe Pape et Cheikh)

(Groupe Pape et Cheikh) Jules Gueye

Badara Seck Penc (Italie-Maroc-Sénégal)

(Italie-Maroc-Sénégal) Cheikh Sow (Wa Afrika – France-Sénégal)

(Wa Afrika – France-Sénégal) Fallou Dieng

Alioune Kassé

Kissima Diabaté (Canada)

(Canada) Irène Rey (Australie)

(Australie) Zaiben (Italie-Sénégal)

(Italie-Sénégal) Modou Gueye Diwan (Italie-Sénégal)

(Italie-Sénégal) Chirba de Bachir Dia (Sénégal-Burundi)

(Sénégal-Burundi) Pape Mbaye (Australie-Sénégal)

(Australie-Sénégal) Oluremi Sano and friends (USA-Guinée-Conakry-Sierra Leone)

(USA-Guinée-Conakry-Sierra Leone) Bécaye Seck-Caada Gi

Meïssa Mbaye (France-Sénégal)

(France-Sénégal) Khady Pouye

Lady Bia

Collectif des slameurs de Comores

Groupe Xamlé

Kamal Soul

Seydina Diop (Belgique)

(Belgique) Ismael Sané (Finlande)

(Finlande) Jay Black

Une soirée exceptionnelle avec des artistes venus de divers horizons, pour offrir une fusion de sons et de cultures.

Samedi 28 décembre 2024 à la Maison de la Culture Douta Seck

De 10 h à Midi : Conférence

Panel sur « Diaspora et Identités africaines »

Intervenant : Charles Katy, chercheur en savoirs endogènes.

Une réflexion sur les liens entre la diaspora africaine et la construction de l’identité contemporaine.

« Mémoire et Imagination »

Intervenant : Dr Koko Zauditu Selassie (USA), chercheure en Littérature africaine-américaine.

Une analyse des enjeux de la mémoire collective et de l’imaginaire dans les récits africains.

« Chemins et chantiers de la Renaissance africaine »

Intervenant : Pr Buuba DIOP, historien.

Une réflexion sur les voies de la Renaissance africaine et les défis à relever pour un avenir prospère.

Modérateur : Vieux Diagne, consultant en organisation.

Discutants :

Cheikh Sow , musicien

, musicien Pr Ousmane BA (USA-Sénégal)

(USA-Sénégal) Dr Momar Seck , artiste et professeur d’éducation artistique

, artiste et professeur d’éducation artistique Dr Djibril Diallo Falémé

Pr Amadou Bouyé Koutoudio

Ce panel réunira des experts et des chercheurs pour aborder les enjeux essentiels de la diaspora africaine, de l’identité culturelle et des perspectives d’avenir pour l’Afrique et ses descendants à travers le monde.

L’Africa Diaspora Festival 2024 s’inscrit dans une tradition de célébration de la culture africaine et de la diaspora. Plusieurs autres festivals similaires sont organisés au Sénégal et ailleurs en Afrique, chacun contribuant à mettre en valeur l’héritage culturel, la musique, les arts et les réflexions sur l’identité africaine. Quelques exemples :

Festival de la Musique de Dakar (Dakar Music Festival) – Sénégal

Ce festival, l’un des plus importants du pays, met en avant la diversité musicale du Sénégal et d’autres pays africains. Il rassemble des artistes de genres variés, allant du mbalax traditionnel à la musique contemporaine. C’est un événement phare pour les amateurs de musique, de danse et de culture.

Fesman (Festival Mondial des Arts Nègres) – Sénégal

Organisé tous les cinq ans à Dakar, le Fesman est un grand événement culturel qui réunit des artistes, des intellectuels et des figures importantes de la diaspora africaine. Il a pour but de promouvoir la culture et la diversité africaine à travers des expositions, des concerts, des conférences et des spectacles.

Festival International de Jazz de Saint-Louis (Saint-Louis Jazz Festival) – Sénégal

Ce festival, l’un des plus prestigieux du continent, attire chaque année des musiciens de jazz de renommée mondiale. Saint-Louis, avec son atmosphère unique, devient un lieu de rencontre de la musique jazz, du blues et des sonorités africaines.

Lake of Stars Festival – Malawi

Ce festival, qui se déroule au bord du lac Malawi, est l’un des événements musicaux les plus importants de la région. Il célèbre la musique africaine moderne et la culture de la diaspora, en attirant des artistes et des visiteurs du monde entier. Il se distingue par son ambiance conviviale et ses performances live.Festival des Arts Nègres de Bamako (FESTA) – Mali

Le Mali organise chaque année ce festival, qui met en avant les arts visuels, la musique, la danse et le théâtre. Il est un point de rencontre des artistes africains et de la diaspora, soulignant les richesses culturelles du continent tout en favorisant les échanges créatifs.

Festival International de la Bande Dessinée de Bamako (FIBD Bamako) – Mali

Cet événement est un lieu d’échanges pour les artistes de la bande dessinée et les illustrateurs africains. Il vise à promouvoir les talents africains dans le domaine de la BD et à encourager la création artistique sur le continent.

Festival de Théâtre de Ouagadougou (FESTHE) – Burkina Faso

Le FESTHE est un événement majeur de la scène théâtrale africaine. Ce festival rassemble des troupes théâtrales venues de tout le continent pour proposer des pièces qui explorent des sujets sociaux, politiques et culturels contemporains.

Panafest (Pan-African Historical Theatre Festival) – Ghana

Le Panafest est un festival biennal qui célèbre l’héritage africain, en particulier la mémoire de la traite transatlantique des esclaves. Ce festival rassemble des artistes, des intellectuels et des acteurs culturels pour explorer l’histoire et les luttes des peuples africains à travers des spectacles, des conférences et des expositions.

Ces festivals, tout comme le Africa Diaspora Festival, jouent un rôle important dans la promotion de la culture africaine et de la diaspora. Ils offrent une plateforme pour les artistes, les intellectuels et les créateurs de tous horizons, tout en permettant au public de découvrir la richesse de la diversité culturelle du continent et de ses descendants à travers le monde.