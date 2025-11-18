Affaire Guinée-Tanzanie : le verdict du TAS attendu après une audience marathon

Le Tribunal Arbitral du Sport a clos une audience déterminante dans le dossier explosif opposant la Guinée à la Tanzanie. Après sept heures d’échanges, les deux fédérations attendent désormais un verdict pouvant modifier le classement des éliminatoires de la CAN 2025. La décision, imminente, pourrait créer un précédent dans la gestion des erreurs administratives en football africain.

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) est entré dans la phase décisive du litige opposant la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT) à la Fédération Tanzanienne de Football. Une audience s’est tenue ce 17 novembre 2025 à Lausanne, en Suisse, marquant la fin des présentations des arguments dans cette affaire qui pourrait rebattre les cartes des qualifications pour la CAN 2025.

La Guinée défend son dossier devant l’instance suprême

La délégation guinéenne a marqué sa présence au siège du TAS pour défendre son dossier. Menée par le Président de la FEGUIFOOT, Sory Doumbouya, et le Secrétaire Général, Ibrahima Blasco Barry, la Guinée était assistée par le cabinet d’avocats Eleven & Law. Des représentants de la Fédération Tanzanienne de Football et de la Confédération Africaine de Football (CAF) étaient également présents.

L’audience a duré sept heures, de 8h30 à 15h30, permettant au tribunal d’écouter et de recevoir tous les éléments et témoignages nécessaires. Cette procédure fait suite à un recours déposé par la Guinée concernant une erreur administrative commise par la Tanzanie lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025, match que les Tanzaniens avaient remporté.

Témoignages des acteurs du Syli National

Pour appuyer son recours, la FEGUIFOOT a mobilisé des acteurs clés du football guinéen à l’époque des faits. Par visioconférence, le TAS a recueilli les témoignages d’Issiaga Sylla (capitaine), de l’attaquant François Kamano, ainsi que de Michel Dussuyer, alors coordonnateur du Syli National.

Au cœur du litige se trouve un joueur tanzanien qui aurait aligné un numéro de maillot différent de celui inscrit sur la feuille du match. Si le TAS reconnaît cette erreur administrative comme suffisamment grave, cela pourrait entraîner la disqualification de la Tanzanie.

Un enjeu de taille pour la CAN 2025

Le jugement du TAS est très attendu, car l’issue de cette affaire aura un impact direct sur la participation à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Les avocats de la Guinée se disent confiants quant à l’issue de la procédure.

Le TAS, dont les décisions sont sans appel, peut prendre plusieurs décisions : annoncer une sanction administrative ou pécuniaire contre la Tanzanie, rétablir la Guinée en qualifications pour la CAN, ou débouter le Syli National.

Selon la communication officielle de la FEGUIFOOT, la partie dispositive de la décision est attendue « dans les prochains jours ». La Fédération Guinéenne de Football, pour sa part, réaffirme son engagement à respecter les règles sportives et les procédures légales en vigueur.