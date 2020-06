Affaire George Floyd : Eric Zemmour crée de nouveau la polémique et s’attire les foudres de Kaaris !

Présent sur le plateau de CNews, lundi dernier, Eric Zemmour s’est prononcé sur l’affaire qui, non seulement, fait l’actualité, mais ébranle aussi le monde, la mort de George Floyd : le journaliste a déclenché une polémique et s’est vite attiré les foudres de Kaaris.

« D’après la première analyse, Floyd n’est pas mort à cause du genou du policier sur son cou. Il est mort de plusieurs faits. D’abord, il avait un mauvais état de santé, il était cardiaque. Et deuxièmement, il avait certainement pris des substances, puisqu’il était habitué à la cocaïne. D’ailleurs, on le voit sur les images, il ne marche pas très bien, avant même que les policiers ne le brutalisent ».

Tentant de donner plus de crédibilité à ses allégations, Eric Zemmour rajouta qu’« en France, on pense que les flics Blancs agressent et tuent les Noirs. C’est en grande partie faux (…) Les chiffres américains révèlent que les Noirs sont d’abord tués par les Noirs, à 97%. Les Blancs ont deux fois plus de chance d’être tués par les Noirs. 80% des Blancs sont tués par des Noirs alors que les Noirs sont tués essentiellement par des Noirs (…) ».

« Les flics américains ne sont pas les flics français, ils ont une gâchette facile. 40% à 50% des tués par la police sont Blancs. Les Noirs représentent 14% de la population américaine et 40% des incarcérés ».

Des propos qui n’ont pas du tout plu à certains ; en effet Eric Zemmour crée une nouvelle fois la polémique et en retour, il se fait dézinguer par les internautes à l’image du rappeur de Cocody et ennemi de Booba, Kaaris.

Sur son compte Twitter, le rappeur a repris une photo d’Eric Zemmour à laquelle il ajouta en commentaire « Le gollum le plus raciste de France et de Navarre » en référence au monstre du film Le Seigneur des Anneaux. Un tweet aimé et « retweeté » des milliers de fois ; ce qui porte à croire que son avis est bien partagé.