Corneille Nangaa, chef de l’Alliance Fleuve Congo (AFC), appelle à libérer la RDC de la violence pour favoriser la paix et le développement. Il réclame un État fonctionnel, sans corruption, et une unité nationale. Selon lui, l’AFC vise à reconstruire le pays et redonner sa dignité au peuple congolais, alors que la situation sécuritaire reste tendue à l’est avec plusieurs groupes armés impliqués.

Corneille Nangaa, leader du mouvement Alliance Fleuve Congo (AFC), a mis en avant la nécessité d’une RDC sans violence pour favoriser la paix et le développement économique. Pour réduire le niveau de violence dans le pays, a-t-il affirmé, un État fonctionnel doit être établi en RDC, doté d’une armée, d’une police, d’une administration et d’un système judiciaire exempts de corruption.

« Tout cela fait actuellement défaut, et le pays est devenu une jungle », a déclaré Nangaa lors d’une interview accordée le jeudi 17 avril. Corneille Nangaa a souligné l’importance de l’unité entre les diverses communautés ethniques de la RDC.

Le pays est composé de nombreuses communautés tribales, a déclaré le leader de l’AFC, soulignant que « nous devons apprendre à coexister pacifiquement et à nous unir pour le développement ». « Quand on regarde nos frontières, elles n’ont pas été tracées par nos grands-pères ; le pays nous a été donné », insiste Corneille Nangaa.

Le leader de l’AFC a soutenu que la lutte du mouvement AFC vise à « reconstruire le pays » et à permettre aux citoyens congolais de « vivre dignement », visant à transformer la nation, autrefois un État en faillite, en un État moderne.

Une vaste coalition militaire congolaise, comprenant la milice génocidaire rwandaise, les FDLR, les forces burundaises ainsi que les forces de la SADC, a aggravé la situation sécuritaire dans l’est de la RDC. Les FDLR sont une milice soutenue par la RDC, formée par les restes des auteurs du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda.