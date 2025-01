Guerre FARDC / M23 : Corneille Nangaa annonce son intention de marcher sur Kinshasa

Corneille Nangaa, chef politique du groupe rebelle AFC/M23, a annoncé, le 30 janvier, son intention de poursuivre la marche de « libération » vers Kinshasa, la capitale de la RD Congo. Il s’adressait aux médias à l’hôtel Serena de Goma, après la prise de la plus grande ville du Nord-Kivu, Goma, en début de semaine.

Il s’agissait du premier briefing majeur du groupe depuis la prise de Goma, en RDC. Le groupe rebelle M23 a insisté sur la capture totale de Goma, une ville qui abrite deux millions d’habitants et une plaque tournante des interventions militaires et humanitaires internationales dans la région orientale du pays en proie à un conflit.

« Nous sommes à Goma pour rester. Nous sommes Congolais »

C’était après d’intenses combats avec l’armée congolaise (FARDC), les FDLR génocidaires et plusieurs myriades de groupes armés, les forces du bloc régional d’Afrique australe, la SADC, les forces gouvernementales burundaises et des centaines de mercenaires européens. Certains des mercenaires se sont rendus et doivent être transportés par avion vers la Roumanie via le Rwanda.

Mercredi, le groupe rebelle avait consolidé son contrôle sur Goma, s’emparant de points stratégiques clés, notamment l’aéroport, la frontière avec le Rwanda, le port maritime et les bureaux de la radio et de la télévision nationales. « Nous sommes à Goma pour rester. Nous sommes Congolais. Nous continuerons la marche de libération vers Kinshasa. Quand ils nous demandent de nous retirer, où veulent-ils que nous nous retirions ? Nous n’allons nulle part ».

Le M23 a largement entretenu de bonnes relations avec les citoyens

Corneille Nangaa a annoncé que les dirigeants de l’alliance ont mis en place une équipe chargée de relancer la vie socio-économique de la région, ainsi que de développer l’aide humanitaire, financière et les infrastructures. A cela, il a invité les habitants à rentrer chez eux et à reprendre la vie quotidienne et a noté que l’électricité – coupée par le régime de Kinshasa ainsi qu’Internet – sera disponible dans les prochaines 48 heures.

Le groupe a largement entretenu de bonnes relations avec les citoyens des zones où ils ont conquis et a été impliqué dans des activités de reconstruction d’infrastructures publiques telles que des écoles. Alors que le calme revenait dans la ville située à quelques pas de la ville rwandaise de Rubavu, dans le nord-ouest du Rwanda, de nombreux habitants qui avaient fui vers la périphérie ont été vus rentrer chez eux mardi.