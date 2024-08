RDC : Corneille Nangaa et ses co-accusés condamnés à mort

Ce jeudi 8 août 2024, le verdict du procès de Corneille Nangaa et ses co-accusés est tombé. L’ancien président de la CENI et les autres prévenus ont écopé de la peine capitale.

La condamnation à mort ! C’est le verdict rendu par la Cour militaire de Kinshasa/Gombe siégeant en audience foraine à la prison de Ndolo, ce jeudi, dans le procès de Corneille Nangaa et ses co-accusés. Au total, 25 personnes ont été jugées aux côtés de l’ancien président de la Commission électorale nation indépendante (CENI) de la RDC. Elles devaient répondre de très graves chefs d’accusation : crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison, pour Corneille Nangaa et certains de ses compagnons en fuite et jugés par contumace ; trahison et participation à un mouvement insurrectionnel pour certains prévenus ayant comparu physiquement devant la Cour militaire.

Il s’agit, pour cette deuxième catégorie de personnes, de : Eric Nkuba, co-fondateur de l’Alliance fleuve Congo (AFC), Bishori Safari Luc, Nkangya Nyamacho alias « Microbe » et Samafu Makinu Nicaisse et Nangaa Baseane. En dehors de la peine capitale, la Cour a également ordonné l’arrestation des personnes condamnées par contumace et la confiscation de leurs biens et même ceux de Yvette Lubanda, l’épouse de Corneille Nangaa.

Le ministre de la Justice salue l’efficacité de la justice militaire

Le verdict de ce jeudi a été prononcé en présence de Constant Mutamba, ministre de la Justice congolaise. L’avocat n’a pas manqué d’objectiver ses sentiments à l’issue de ce procès qui n’aura duré que deux semaines, puisqu’il a débuté, le 24 juillet 2024. « C’est donc, ici, le lieu de féliciter vivement la justice militaire congolaise pour avoir reçu de travailler dans un temps record dans ce procès. Et avoir rendu le bon droit, avoir dit le bon droit, avoir réparé moralement toutes les victimes dont les vies ont été fauchées par le fait de l’agression de la rébellion entretenue et soutenue par Paul Kagame ainsi que les traîtres Corneille Nangaa et ses complices », a laissé entendre Constant Mutamba.

Le garde des Sceaux a également saisi l’occasion pour rappeler l’une des missions à lui assignées par le Président Félix Tshisekedi qui est « de rendre efficace le fond judiciaire interne contre l’agression rwandaise, qui passe par certains Congolais qui acceptent de trahir la République au profit des étrangers ».

Anciennement président de la CENI, Corneille Nangaa a annoncé, en décembre 2023, depuis Nairobi, la naissance de l’Alliance fleuve Congo (AFC), une alliance rebelle regroupant plusieurs groupes armés, dont le M23, bête noire des FARDC dans l’Est du Congo.