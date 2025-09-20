Adhésion officielle de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) à l’Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté

La BOAD rejoint officiellement l’Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, une coalition internationale créée lors du G20 de 2024. Cette adhésion, officialisée le 15 septembre, permet à l’institution bancaire ouest-africaine de contribuer à l’objectif ambitieux de faire bénéficier 500 millions de personnes de programmes de transferts monétaires d’ici 2030.

La BOAD est l’institution commune de financement du développement des États de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), qui a pour ambition de promouvoir le développement équilibré des États membres et de réaliser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest en finançant des projets prioritaires de développement.

L’Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté a été créée en 2024 sur proposition de la présidence brésilienne lors du G20. Sa mission consiste à catalyser l’action collective pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) 1, 2 et 10. Son objectif est de faire bénéficier 500 millions de personnes de programmes de transferts monétaires d’ici 2030 en s’appuyant sur un ensemble de politiques minutieusement évaluées.

Validée en août dernier et officialisée ce 15 septembre, l’adhésion de la BOAD va s’articuler autour de deux piliers majeurs de l’Alliance : le financement de projets ciblés sur la sécurité alimentaire, en contribuant à l’effort collectif mondial, et le partage de connaissances et d’expertise.

Un partenariat gagnant-gagnant pour l’Afrique de l’Ouest

Grâce à une forte expérience de plus de 50 ans au service des populations des États membres de l’UEMOA, l’expertise et le savoir-faire de la BOAD seront précieux dans la lutte contre l’insécurité alimentaire. En contrepartie, la Banque bénéficiera de l’appui d’un réseau global d’acteurs engagés, ce qui lui permettra de renforcer l’impact de ses actions dans la sous-région.

Cette collaboration permettra ainsi à la BOAD d’accélérer la mise en œuvre de programmes à fort impact en s’appuyant sur les instruments politiques et le soutien financier d’un vaste réseau de partenaires engagés à trouver des solutions durables à la pauvreté et à la faim dans le monde.

En s’engageant à renforcer ses actions en faveur de la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest, la BOAD rejoint 197 membres de l’Alliance, comprenant 102 pays, 29 organisations internationales, 14 institutions financières et 52 fondations. Cette adhésion lui permettra d’étendre sa vision et d’atteindre ses objectifs avec une expertise renforcée.