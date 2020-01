Actu Rap : le rappeur canadien Drake en tournée dans trois pays africains ! (vidéo)

Le rappeur d’origine canadienne, Drake, fera une tournée lors de ce premier trimestre de l’année 2020. Mais le fait le plus intéressant est que le rappeur aurait prévu dans son agenda de faire un petit détour dans trois pays d’Afrique. Lesquels ?

De son vrai nom Aubrey Drake Graham, plus connu sous le nom de Drake, est attendu en Afrique en ce début de trimestre de l’année 2020. Son périple le mènera au Ghana, en Afrique du Sud et au Nigeria. Tout d’abord, selon le programme établi, deux villes du Nigeria devront accueillir Drake : celles de Lagos et d’Abuja. Mais avant d’en arriver là, Drake débutera sa campagne africaine par l’Afrique du Sud où trois concerts sont prévus.

Des dates sont dès lors disponibles, il s’agit du mercredi 18 mars, le vendredi 20 mars et le dimanche 22 mars. Puis après l’Afrique du Sud, Drake se rendra à l’autre bout du continent, exactement au Ghana où il se produira le 27 mars. Et pour terminer le rappeur bouclera sa tournée africaine par le Nigeria, où il sera assurera le spectacle le samedi 29 mars et le dimanche 30 mars. Sans doute profitera de l’occasion pour ravir la vedette aux chanteurs nigérians tels que Davido.

Le moins qu’on puisse dire c’est que le Nigeria et le Ghana sont gâtés, eux qui avaient accueilli récemment une autre star internationale, Cardi B qui, elle aussi s’était envolée pour le Ghana où elle devait prester.

