Actu Rap : Eric Zemmour provoque la colère du rappeur Booba

Habitué aux déclarations du très controversé Éric Zemmour, Booba n’a pu digérer la dernière intervention du journaliste français lors de son dernier passage sur CNews Présent lors de l’émission « Face à l’info », le journaliste s’est exprimé sur l’affaire George Floyd ; mais des propos une nouvelle fois qui ont fait polémique poussant même Kaaris, rappeur de Cocody, à le traiter de « raciste ».

Il n’y a pas que lui que ces propos ont irrité, non il y aussi le Duc de Boulogne. Très actif sur les réseaux sociaux, le rappeur a en effet posté un extrait de vidéo d’Éric Zemmour, toujours sur CNews, dans lequel il déclare : « Vous avez vu, on en est à des Blancs qui s’agenouillent devant des Noirs (…) Ils leur demandent pardon, on en est là ».

Mais il ne s’y est pas simplement limité, il rajouta même que la mort de George Floyd n’est pas seulement due à son interpellation, et utilise le passé judiciaire de la victime comme argument de défense. Des propos qui ont été mal perçus par Booba qui n’a pas hésité à fracasser le journaliste :

« Il s’appelle Éric Zemmour personne va l’arrêter ou c’est comment ?!!! Combien de temps y vont nous humilier publiquement sans que personne ne dise rien ! Le gars fait tous les plateaux télé pour cracher son venin contre les Noirs, les arabes, le rap, le voile, l’islam… », a lâché Booba visiblement très énervé.

A lire : Affaire George Floyd : Eric Zemmour crée de nouveau la polémique et s’attire les foudres de Kaaris !

Il terminera en ajoutant que : « À croire que c’est un agent du gouvernement ¿ Et en plus il est vilain !!! Cette page n’est qu’amour par contre donc ne le sautez pas laissez moi m’exprimer merci.¿ », a-t-il lâché en commentaire.