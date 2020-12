Actu rap : Booba tacle sévèrement Black M ! (Photos)

Nous vous le disions hier dimanche, Black M avait fortement agité les réseaux sociaux ; et pour cause, ses « fausses » révélations sur Gims, la Sexion d’Assaut mais aussi sur l’humoriste Kev Adams en ont surpris plus d’un. Et cela a finalement eu l’effet escompté puisque que la dernière vidéo de l’artiste postée sur YouTube totalise déjà 1 million de vues et ça, en moins de 24 heures.

Mais si tout est bien qui finit bien pour Black M, le résultat n’est pas à hauteur de l’attente chez d’autres. En effet, le DUC de Boulogne lui, qui s’attendait à encore plus de révélations croustillantes concernant surtout Gims, avec qui les rapports sont très tendus, est finalement resté sur sa faim. Quelque peu déçu et il l’a fait savoir.

On peut dire que les premières vérités lâchées par Black M ou Alpha Diallo de son vrai nom ont attiré l’attention de pas mal d’internautes, et parmi eux Booba. Ce dernier, lançant constamment des piques à Gims, sa compagne Demdem, ou encore Rohff, avait bien évidemment envie d’en savoir plus. Malheureusement pour le DUC, tout cette agitation avait été générée exprès par Black M, rien que pour donner de la visibilité en faveur de son nouveau clip.

« Ah ça vaaaa vous sortez un son éclaté à minuit on a compris ça va. Quelle com de lâches… Depuis quand tu dis des vérités toi d’abord », a déclaré le DUC sur Twitter tout en mentionnant le rappeur Black M qui, jusque-là, ne s’est toujours pas manifesté.

