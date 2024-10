Accord historique : le Royaume-Uni reconnaît la souveraineté de Maurice sur les îles Chagos

Le Royaume-Uni a conclu un accord avec l’Ile Maurice concernant la souveraineté des îles Chagos. Ce développement met fin à des décennies de conflit diplomatique et juridique entre les deux pays.

Le point le plus important de cet accord est la reconnaissance de la souveraineté mauricienne sur l’archipel des Chagos. Le Royaume-Uni a accepté de reconnaîtrequ’il occupait illégalement ces iles, y compris Diego Garcia. Cependant, l’accord prévoit aussi le maintien de la base militaire anglaise partagée avec les États-Unis sur Diego Garcia pour une période initiale de 99 ans.

Cet accord annoncé le 3 octobre 2024, marque un tournant dans l’histoire de Maurice en actant la fin de la décolonisation.

Réactions des dirigeants

Le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, a célébré cet accord comme l’achèvement de la décolonisation de son pays : »Aujourd’hui, 56 ans après notre indépendance, notre décolonisation est complétée. Aujourd’hui, notre hymne national peut résonner encore plus fort sur tout notre territoire. »

Le président américain Joe Biden a également salué cet accord comme « historique », soulignant l’importance stratégique de la base de Diego Garcia.

Implications géopolitiques et justice pour les Chagossiens

La base militaire de Diego Garcia, décrite comme jouant « un rôle vital dans la sécurité régionale et mondiale » en raison de son positionnement stratégique entre l’Europe, l’Inde et la Chine, restera opérationnelle sous autorité britannique et américaine.

L’accord ouvre potentiellement la voie au retour des Chagossiens, expulsés de force dans les années 1960 et 1970. Olivier Bancoult, représentant des Chagossiens, a exprimé sa satisfaction au micro de nos confrères de RFI : « Voilà plus de 40 ans que je me bats pour ce droit. Aujourd’hui, je veux notamment rendre hommage aux femmes chagossiennes qui ont participé à ce combat. »

Philippe Sands, avocat franco-britannique ayant défendu Maurice, a aussi souligné l’importance de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice (CIJ) de 2019 dans ce dénouement : « C’est vraiment le droit international, l’état de droit pour les Chagossiens et pour les Mauriciens ! C’est un très grand moment. »

Cet accord marque la fin d’une longue période de contentieux diplomatique et ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre Maurice et le Royaume-Uni.