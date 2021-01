A la découverte de Amanda Gorman, la poétesse de l’investiture de Joe Biden

Âgée de 22 ans seulement, la jeune poétesse afro-américaine Amanda Gorman a fait sensation lors de la cérémonie d’investiture de Joe Biden. Cette écrivaine et interprète, originaire de Los Angeles, a, en effet, déclamé des vers célébrant une « Amérique unie », dans la journée du mercredi, à Washington. Une incroyable prestation qui a d’ailleurs été saluée par de nombreuses célébrités. Mais qui est Amanda Gorman ?

Amanda Gorman, la plus jeune poétesse de toute l’histoire des États-Unis d’Amérique

Amanda Gorman est désormais connue comme étant la plus jeune poétesse à avoir participé à la cérémonie d’investiture d’un Président américain. Originaire de Los Angeles, la jeune femme a vu le jour le 7 mars 1998. Tout comme Joe Biden, elle a traîné pendant toute son enfance un défaut d’élocution. Corriger ce défaut a finalement fait d’elle l’interprète qu’elle est aujourd’hui et la formidable conteuse qu’elle s’efforce d’être.

Grande militante américaine, elle est passionnée par les questions d’oppression, de féminisme, de race et de marginalisation. Une partie de son travail porte également sur la diaspora africaine.

Amanda Gorman est la première personne à recevoir la distinction de poète nationale de la jeunesse. Elle est l’auteur du livre de poésie « The One for Whom Food Is Not Enough », publié en 2015. Très peu connue du public jusque-là, c’est surtout au lendemain de l’investiture de Joe Biden et Kamala Harris que sa notoriété va grimper en flèche.

L’investiture de Joe Biden, l’évènement qui révèle Amanda Gorman au monde

Alors qu’au début de sa prestation la jeune afro-américaine, Amanda Gorman, était simplement perçue comme la femme vêtue d’un manteau jaune et d’une coiffe rouge, elle ne tarda pas à changer le regard que le public portait sur sa personne.

En effet, la jeune poétesse afro-américaine captive le public avec ses vers qui appellent à l’unité des États-Unis d’Amérique. Pour réussir ce coup de maître, Amanda va s’appuyer sur le poème « The hill we climb » (La colline que nous gravissons). Le mot colline qui est utilisé ici fait référence à la colline du Capitole où des partisans de l’ex-Président américain Donald Trump ont pris d’assaut le siège du Congrès le 6 janvier dernier.

Ce texte poignant, Amanda l’a rédigé en une fois peu après cet assaut meurtrier. Dans celui-ci, elle évoque « une force qui va briser notre Nation, plutôt que la partager ». Plus loin, elle affirme que « cet effort a presque réussi, mais si la démocratie peut être par instant retardée, elle ne peut pas être définitivement supprimée ». Par ces vers pleins d’espoir, la jeune Amanda a réussi à faire de ses mots un point d’unité, de collaboration et de rassemblement exactement comme elle souhaitait avant le début de la cérémonie d’investiture.