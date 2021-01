Etats-Unis : Lady Gaga et Jennifer Lopez chanteront à l’investiture de Biden

Lady Gaga et Jennifer Lopez se produiront lors de la cérémonie d’investiture du Président américain nouvellement élu, Joe Biden, prévue le 20 janvier prochain, à Washington, aux Etats-Unis.

Les stars américaines de la musique pop, Lady Gaga et Jennifer Lopez, se produiront lors de la cérémonie d’investiture du Président élu américain Joe Biden le 20 janvier prochain à Washington, a annoncé jeudi l’équipe du démocrate. Un événement qui se tiendra dans un climat très particulier en raison de la pandémie de Covid-19 et d’une sécurité renforcée après les violences au Capitole.

Lady Gaga chantera l’hymne national américain, sur les marches du Capitole, puis Jennifer Lopez effectuera une « prestation musicale », a précisé le comité d’organisation de l’événement. L’équipe du démocrate a déclaré que l’événement comprendra également les marques d’un pompier noir de Géorgie, d’un ancien poète lauréat de la jeunesse, d’un prêtre catholique et d’un pasteur de la ville natale de Joe Biden à Wilmington, dans le Delaware.

L’équipe de transition a mentionné que Gaga et Lopez ont été choisis afin de « représenter une image claire de la grande diversité de notre grande nation ». « Elles reflètent la vision inébranlable de Biden et de la Vice-présidente élue Kamala Harris, d’un nouveau chapitre de notre histoire américaine dans laquelle nous sommes une Amérique unie pour surmonter les divisions profondes et les défis auxquels notre peuple est confronté, unifier le pays et restaurer l’âme de notre nation », lit-on dans la déclaration.

L’équipe de Biden a également cité le plaidoyer de Lady Gaga pour les droits des LGBTQ et les problèmes de santé, ainsi que le travail de Lopez pour sensibiliser à l’impact disproportionné du Covid-19 sur les Latinos. Le pays enregistre actuellement ses pires bilans de morts quotidiens dus au Coronavirus. À ce jour, les États-Unis ont enregistré plus de 23 371 130 cas de Coronavirus, pour 388 785 décès.

Les autres orateurs pour l’inauguration sont le pompier de carrière Andrea Hall du comté de Fulton, en Géorgie, et Amanda Gorman, la poète nationale des jeunes lauréate 2017 de Los Angeles, l’ancienne présidente de l’Université de Georgetown, le père Leo O’Donovan et le révérend Dr Silvester Beaman de la Bethel African Methodist Episcopal Church.