79 millions de femmes victimes de violences sexuelles en Afrique subsaharienne selon l’Unicef

Un rapport de l’Unicef révèle que plus de 79 millions de femmes en Afrique subsaharienne ont subi des violences sexuelles.

Les violences sexuelles, une réalité effrayante et dévastatrice, affectent un nombre choquant de femmes en Afrique subsaharienne. Selon un rapport récent de l’Unicef, plus de 79 millions de femmes et de filles ont été victimes de viols et d’agressions sexuelles dans cette région. Cette statistique alarmante soulève des questions sur l’ampleur de cette tragédie humaine, souvent tue par la société. Pourquoi ces violences continuent-elles à sévir avec une telle intensité ? Et quelles sont les solutions pour y mettre fin ?

Des chiffres alarmants : une femme sur cinq touchée

D’après les données inédites de l’Unicef, 22 % des femmes vivant en Afrique subsaharienne ont subi des agressions sexuelles ou des viols avant même d’atteindre l’âge de 18 ans. Ce pourcentage place cette région parmi les plus touchées par les violences sexuelles à l’échelle mondiale, seule l’Océanie enregistrant des taux plus élevés (34 %). Ce chiffre, déjà terrifiant, est probablement sous-estimé, car beaucoup de victimes choisissent de ne pas témoigner, craignant la stigmatisation sociale.

Les violences sexuelles, surtout lorsqu’elles sont subies à un jeune âge, laissent des traces indélébiles. « Ce sont des générations de traumatismes », souligne Nankali Maksud, spécialiste de la violence envers les enfants pour l’Unicef. Ces agressions perturbent gravement le développement des jeunes filles, impactant leur capacité à apprendre et à s’épanouir. Par exemple, une jeune fille violée aura souvent du mal à poursuivre une scolarité normale, freinant ainsi son avenir et son intégration sociale.

Les zones de conflit : des foyers de violences exacerbées

L’Unicef met également en lumière l’utilisation des violences sexuelles comme arme de guerre dans les zones de conflit. « Nous sommes témoins d’horribles violences sexuelles dans les zones de conflit, où le viol et la violence sexiste sont souvent utilisés comme des armes de guerre », rappelle Catherine Russell, directrice générale de l’Unicef. Au Soudan, par exemple, les agences humanitaires alertent sur le danger accru que représentent les conflits en cours pour les femmes et les filles, qui deviennent des cibles faciles.

Malgré les efforts pour documenter ces violences, une grande partie des cas restent invisibles. La peur d’être stigmatisées et rejetées pousse de nombreuses victimes au silence. Selon Human Rights Watch (HRW), cette réticence complique l’évaluation réelle de l’ampleur des violences. Dans certaines sociétés, les victimes sont pointées du doigt, aggravant leur souffrance. L’absence de soutien psychologique et médical adapté est un autre obstacle qui empêche les victimes de briser le silence.

Que faire pour combattre ce fléau ?

Pour lutter contre ces violences, il est impératif de renforcer les mécanismes de protection des femmes et des filles, notamment dans les zones rurales et les zones de conflit. La sensibilisation et l’éducation des populations jouent également un rôle crucial dans la prévention. En outre, les gouvernements africains doivent adopter des politiques plus rigoureuses pour punir les auteurs de ces crimes et protéger les victimes, en leur offrant un soutien psychologique, médical et juridique.