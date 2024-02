600 athlètes à l’ascension du Mont Cameroun

Le rideau de la 29ème édition de l’ascension du Mont Cameroun, autrement appelée Course de l’espoir, est tombé, samedi 24 février 2024, au stade omnisports de Molyko à Buéa (région du Sud-Ouest). Le vainqueur de cette édition n’était autre que Elvis Nsabinla. Il succède ainsi à Adamu Issa Buba.

Cette compétition sportive et culturelle, présidée par Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Sports et de l’Éducation physique, a connu la participation de 600 athlètes, dont 500 nationaux et 100 étrangers.

Parlant de la compétition

Quelques semaines avant, dans toutes les dix régions du Cameroun, il y avait des tests de présélections des athlètes (enfants, femmes et hommes) et des visites médicales. Et à la veille de cet événement, diverses activités sportives et culturelles avaient été menées. Pour ce qui concerne le parcours, il est long de 47 kilomètres et les coureurs doivent grimper jusqu’à 4100 m d’altitude. Et la course se fait en individuel et en groupe de relais.

Selon la Fédération camerounaise d’Athlétisme, «cette édition de la course de l’espoir, la 29ème du genre, a connu la participation de 275 athlètes hommes seniors, 65 femmes seniors, 105 hommes juniors, 30 femmes juniors, 90 hommes vétérans et 37 femmes. La France et le Kenya comptent un grand nombre de participants étrangers, pour un total de 32 coureurs étrangers, y compris les autres nationalités. La compétition a débuté vendredi 23 février avec la cérémonie d’ouverture présidée par le Minsep (ministre des Sports et de l’éducation physique) et s’achève par la course ce samedi. Le kick off a été donné à 7 heures, au Molyko stadium de Buéa ».

Faire revenir la paix dans la localité

Pour l’étudiant François Z., «l’ascension du Mont Cameroun, dénommée : Course de l’espoir ou Char des dieux, est un grand événement sportif et culturel, qui, parmi tant d’autres, a fait connaître notre pays dans le monde entier. Devenue Course de l’espoir depuis 1996, cet événement sportif et culturel de haut niveau, permet non seulement un brassage des peuples, tous horizons confondus, mais offre également une saine émulation à toutes les populations camerounaises en général, à celles de la région du Sud-Ouest en particulier. Malgré la peur que nous avons encore dans nos cœurs, nous sommes très heureux de continuer à vivre cet événement en direct».

«Nous prions nos autorités à faire revenir la paix dans notre localité, laquelle est la mamelle nourricière de notre beau pays. Surtout en ces temps où les prix des denrées alimentaires, mêmes celles produites localement, ont pris l’ascenseur. Notre région, avec son sous-sol riche et son sol fertile, a beaucoup de choses à donner, afin de réduire le chômage et de combattre la vie chère. N’oubliez pas que la Course de l’espoir, pratiquée sur la plus haute montagne du Cameroun (4100 m), est aussi le moment de faire de très bonnes affaires», a-t-il conclu.