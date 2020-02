Plus de 500 athlètes ont pris part à la 25e édition de l’Ascension du Mont Cameroun

Ce samedi 22 février, a eu lieu la 25e édition de l’Ascension du Mont Cameroun encore appelée « Course de l’espoir ». Quelque 580 athlètes locaux et étrangers ont pris part à la compétition, dans la localité de Buea (région du Sud-Ouest).

Réservée aux athlètes de haut niveau et aux amateurs ayant une forme physique particulièrement bien entretenue, la « Course de l’espoir » est une rude épreuve pour quiconque s’y inscrit. Considérée comme l’une des courses de fond les plus éprouvantes au monde, cette compétition consiste en une ascension sur une distance de 42 kilomètres, sur un chemin rocailleux et par temps souvent brumeux.

La 25e édition de l’Ascension du Mont Cameroun a été remportée, par Godlove Gabsibuin et Carine Tatah. Ce n’est pas la première victoire de Godlove Gabsibuin qui est en réalité un « multirécidiviste », habitué du podium. En effet, il avait déjà réussi à triompher en 2012, 2013, 2015 et 2018. En 2019, il perdait devant Eric Mbatcha. Ce dernier ne s’est pas lancé pour l’édition 2020, ayant d’autres engagements sportifs à l’extérieur du pays.

Pour cette 25e Ascension du Mont Cameroun, le comité d’organisation n’a pas lésiné sur les moyens. Le vainqueur chez les dames et chez les messieurs a empoché 10 millions de FCFA, le deuxième, 7 millions de FCFA et le troisième, 5 millions de FCFA. En dehors des primes, une motivation supplémentaire de 500.000 FCFA a été accordée au premier athlète arrivé au sommet de la montagne.

Rappelons qu’avec un chrono de 4h 40 min 9 secondes, le Camerounais Eric Mbatcha a été sacré champion en 2019 dans la catégorie messieurs en remportant son troisième trophée après 2011 et 2014. Sa compatriote Carine Tataw détient le titre chez les dames avec 5 h 33 minutes, marquant ainsi une deuxième victoire après celle de 2018.

Constituée des catégories jeunes, seniors et vétérans la « Course de l’espoir » a connu, cette année, en dehors des locaux, la participation de l’Éthiopie, de la France, du Kenya, du Niger, de l’Ouganda, du Rwanda, de la République centrafricaine et du Zimbabwe.

Classement des athlètes par catégories

Étrangers

– Senior dames et Messieurs étrangers : 16

Camerounais

– Seniors camerounais dames : 45

– Seniors messieurs : 288

– Junior dames : 28

– Junior messieurs : 48

– Vétérans dames: 19

– Vétérans messieurs : 126