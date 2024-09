« 196 mètres/Algiers » : Un thriller psychologique algérien en route pour les Oscars

Avec « 196 mètres/Algiers », le cinéma algérien s’offre une nouvelle vitrine internationale. Réalisé par Chakib Taleb-Bendiab, ce thriller captivant, qui raconte l’enquête autour de l’enlèvement d’une jeune fille, a été sélectionné pour représenter l’Algérie aux Oscars. Un film qui allie suspense et réflexion sur l’histoire récente de l’Algérie.

Le cinéma algérien se distingue sur la scène internationale grâce au film « 196 mètres/Algiers », réalisé par Chakib Taleb-Bendiab. Sélectionné pour représenter l’Algérie à la 97e édition des Oscars dans la catégorie « meilleur film international », ce thriller psychologique a su captiver le public et la critique lors de sa projection en avant-première mondiale au festival international de cinéma de Rhode Island, où il a remporté le grand prix.

Un scénario captivant et une enquête haletante

« 196 mètres/Algiers » nous plonge dans les méandres d’une enquête policière sur l’enlèvement de Manel, une jeune fille kidnappée au cœur d’Alger, dans un quartier populaire. Le titre du film fait référence à la distance qui sépare le lieu de l’enlèvement et celui où le corps est retrouvé, une donnée qui devient le fil conducteur d’une intrigue complexe et haletante.

L’enquête est menée par Samy, un inspecteur de police interprété par Nabil Asli, et Dounia, une psychologue jouée par Meriem Medjkane, qui unissent leurs compétences pour retrouver Manel et élucider une série de disparitions inquiétantes. Chakib Taleb-Bendiab parvient à maintenir la tension tout au long du film, nous laissant dans le doute jusqu’au dénouement final. Le scénario, habilement construit, offre également une réflexion poignante sur les traumatismes du passé et leur impact sur le présent.

Une réalisation soignée et une atmosphère immersive

La réalisation de Chakib Taleb-Bendiab est l’un des atouts majeurs de « 196 mètres/Algiers ». Dès les premières minutes, le réalisateur parvient à créer une ambiance oppressante, qui happe le spectateur et ne le relâche qu’au terme des 90 minutes que dure le film. Les plans soignés, la mise en scène efficace et l’utilisation intelligente des décors d’Alger contribuent à renforcer l’atmosphère générale.

La photographie est remarquable. Alger y est dépeinte de manière contrastée : tantôt sombre et mystérieuse, tantôt lumineuse, presque éclatante. Cette dualité visuelle renforce l’intrigue, soulignant les contrastes entre la beauté de la ville et les ténèbres qui hantent ses rues.

Des acteurs convaincants pour une histoire pleine de profondeur

Le casting de « 196 mètres/Algiers » est à la hauteur des attentes. Hichem Mesbah, Meriem Medjkane, Ali Namousse et Nabil Asli livrent des performances convaincantes, incarnant avec justesse des personnages profondément humains, aux prises avec leurs propres démons. Le personnage de Samy, l’inspecteur de police, se révèle tourmenté par des blessures du passé, tandis que Dounia, la psychologue, apporte une perspective analytique à l’enquête, cherchant à comprendre les motivations des ravisseurs.

« 196 mètres/Algiers » aborde des thèmes forts comme la violence et l’injustice, tout en faisant écho à l’histoire récente de l’Algérie, notamment à la décennie noire. Chakib Taleb-Bendiab utilise l’intrigue pour aborder les séquelles de cette période sombre, et les scènes de tension rappellent cette époque où la peur s’immisçait dans la vie quotidienne des Algériens.

En route pour les Oscars

Financé par le ministère de la Culture et des Arts, « 196 mètres/Algiers » est le premier long-métrage de Chakib Taleb-Bendiab, qui s’était déjà illustré par des courts-métrages remarqués tels que « Averroès, un lien civilisationnel » (2011) et « Sang-froid » (2013). Ce film marque une nouvelle étape dans sa carrière qui, avec cette sélection aux Oscars, bénéficie d’une visibilité accrue sur la scène internationale.

Les films internationaux retenus dans la catégorie « meilleur film international » seront annoncés dans une première liste le 17 décembre prochain, suivie de la liste définitive des cinq nominés le 17 janvier 2025. Le vainqueur sera révélé lors de la cérémonie des Oscars, le 3 mars 2025.