Zunonbook portée sur le toit de l’humour panafricain

Une fois encore la Côte d’Ivoire se démarque au plan sous-régional. En effet, c’est par une note positive que la Côte d’Ivoire ferme, cette année 2020. Toute chose qu’elle doit à l’artiste humoriste ivoirienne, Eunice Zounon, alias Zunonbook. Cette dernière a en effet été récompensée aux Awards de l’humour.

Zunonbook, la nouvelle perle du monde humoristique africain ?

De son vrai nom Zounon Justine Christiane Eunice, Zunonbook est une jeune artiste humoriste ivoirienne. Enfant, elle montrait déjà son talent comme le confirment ses proches. Conseillée par l’un de ses amis, elle dévoile son talent humoristique sur la Toile, quelques années plus tard. Et depuis, sa notoriété n’a cessé de croître sur la scène du showbiz ivoirien et du monde humoristique africain.

Aujourd’hui, Zunonbook excelle dans ce qu’elle sait faire de mieux, faire rire son auditoire, et conquiert le cœur des milliers d’Ivoiriens et d’Africains. C’est d’ailleurs grâce à son talent remarquable qu’elle décroche le prix du meilleur artiste humoriste web de Côte d’Ivoire en 2019.

Revigorée par ce prix, Zunonbook redouble d’ardeur dans son travail. Ce qui lui a une fois de plus été profitable. En effet, c’est hors des frontières de la Côte d’Ivoire, aux Awards de l’humour, au Gabon, que l’artiste le prouve au monde entier, avec cette nouvelle distinction.

Zunonbook au sommet d l’humour panafricain

C’était la première édition des Awards de l’humour. L’événement, organisé par Manitou Man Prod et AN’J Empire, s’est tenu en Afrique Centrale, au Gabon pour être plus précis. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que cette première édition a tenu toutes ses promesses.

Ce mardi 29 décembre 2020, la première édition de cet événement, qui récompense uniquement les artistes humoristes, a consacré l’artiste humoriste ivoirienne Zunonbook. En effet, au cours de cet événement, elle a reçu le prix panafricain de l’humour.

Une distinction particulière pour l’artiste qui n’a pas manqué de remercier ses fans : « Nous avons le trophée, mes guerrières. Merci à vous, à Fablo, à Apoutchou national officiel, à First Mag Le Vrai ». Le trophée, elle l’a dédié à feu Dj Arafat, son ami, et à Debordo Leekunfa. C’est d’ailleurs l’un des moments forts de la soirée.

Rappelons qu’au cours de l’évènement, la Côte d’Ivoire était représentée par deux artistes humoristes : Boukary et Eunice Zounon.