Zozibini Tunzi et Miss SA Sasha-Lee Olivier se retrouvent enfin !

Zozibini Tunzi, Miss Univers en titre, a rencontré son successeur, Miss Afrique du Sud 2019, Sasha-Lee Olivier, pour la première fois, depuis le confinement imposé par le Covid-19. Elles sont apparues ensemble lors d’une conférence de presse, au Table Bay Hotel à Cape Town, avant le concours de Miss Afrique du Sud 2020, samedi.

Le conseiller municipal de la ville du Cap, JP Smith, les a accueillies, ainsi que l’organisation de Miss Afrique du Sud, dans la ville mère, témoignant que c’était un « moment fort de 2020 »: « Vous avez apporté le glamour et l’œil du monde au Cap ».

Les deux reines de beauté ont parlé de leurs expériences du confinement. « Si vous n’avez pas fait cuire ou préparé du pain aux bananes, vous n’étiez pas enfermé ! Sérieusement, ce fut un règne différent pour nous deux et cela a parfois été difficile car être Miss Afrique du Sud est un rôle très complexe. Cependant, nous avons dû apprendre à continuer et nos voix se sont amplifiées dans l’espace virtuel. Je me suis senti vaincue au début, mais j’ai vite compris l’importance d’être résilient », a déclaré Sasha-Lee Olivier

Son point de vue a été partagé par Zozibini Tunzi qui a déclaré : « Les voyages sont une grande partie du travail de Miss Univers et l’interaction humaine me manque. Cependant, alors que le confinement se poursuivait, j’ai réalisé que mon message n’était pas mort et que voyager ne faisait pas de vous une bonne ambassadrice de Miss Univers. J’ai atterri dans tant de pays « virtuellement ». C’était un défi d’être coupé de ce qui se passait en Afrique du Sud et sur le continent africain. Malgré la corruption et la négativité, l’humanité est toujours vivante ».

Les deux femmes ont déclaré avoir été impressionnées par les candidates de cette année pour la Miss SA 2020. « Elles ont toutes des voix différentes et défendent des choses différentes. Celle qui gagnera sera une grande ambassadrice de ce pays. Nous lui souhaitons bonne chance », avaient-elles déclaré. À rappeler que c’est finalement Shudufhadzo Musida qui a été couronnée reine de la beauté sud-africaine 2020.