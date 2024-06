Zouhair Bahaoui dépasse Saad Lamjarred au Maghreb

Zouhair Bahaoui est un nom qui résonne de plus en plus fort dans le paysage musical marocain. En l’espace de quelques années, cet artiste talentueux a su conquérir le cœur de millions de fans grâce à sa voix envoûtante, ses mélodies accrocheuses et ses paroles touchantes. Retour sur l’ascension fulgurante de Zouhair Bahaoui, une étoile montante de la musique marocaine qui vient de dépasser Saad Lamjarred en tête des classements musicaux.

Né le 22 novembre 1995 à Tétouan, Zouhair Bahaoui a toujours été passionné par la musique. Très vite, il publie ses premières vidéos sur sa chaîne YouTube, qui compte aujourd’hui plus de 7,5 millions d’abonnés, où il interprète des reprises de chansons célèbres. Ces vidéos attirent rapidement l’attention, révélant un jeune homme doté d’un talent exceptionnel et d’un charisme indéniable.

La Percée avec « Tsala Liya Solde »

Le tournant décisif de sa carrière arrive en 2016 avec la sortie du single « Tsala Liya Solde ». Ce titre, qui aborde avec humour les problèmes financiers des jeunes au Maroc, devient un véritable phénomène. La chanson se propage comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming, propulsant Zouhair Bahaoui sous les feux des projecteurs. Grâce à ce succès, il se fait un nom dans l’industrie musicale marocaine et attire l’attention des médias et des professionnels du secteur.

Après « Tsala Liya Solde », Zouhair Bahaoui enchaîne les succès. Ses singles comme « Hasta Luego », « Décapotable » et « Dinero » accumulent des millions de vues sur YouTube et deviennent des incontournables des playlists au Maroc et dans les pays arabes. Sa capacité à mélanger des rythmes traditionnels marocains avec des influences pop et urbaines internationales lui permet de toucher un large public.

La Production de « Magdar »

Magdar, la nouvelle production de Zouhair Bahaoui rencontre un immense succès, devenant la chanson la plus écoutée en Afrique du Nord et dans le monde arabe sur les plateformes de téléchargement. Quelques jours après sa sortie, le clip vidéo de « Magdar » a atteint plus de 15 millions de vues sur YouTube. Avec ce nouveau single, le chanteur marocain a ravi la vedette à plusieurs stars marocaines et arabes, dont son compatriote Saad Lamjarred, classé deuxième avec sa nouvelle chanson « Carrousel », interprétée avec le jeune artiste Ines. La chanteuse Manal Benchlikha occupe la troisième place avec sa nouvelle chanson « Mahboula ».

Zouhair Bahaoui n’est pas seulement un talent en studio, il est également un performer hors pair. Ses concerts attirent des foules nombreuses et ses performances scéniques sont toujours impressionnantes.

Vers un avenir prometteur

Aujourd’hui, Zouhair Bahaoui est sans conteste l’une des figures les plus emblématiques de la scène musicale marocaine. Son parcours impressionnant et sa capacité à se réinventer constamment laissent présager un avenir encore plus brillant. Avec de nouveaux projets en préparation et une base de fans en constante expansion, Zouhair Bahaoui est prêt à conquérir de nouveaux horizons et à laisser une empreinte indélébile dans l’histoire de la musique marocaine.