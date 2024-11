La récente session de coopération entre le Zimbabwe et la Russie marque un renforcement des liens bilatéraux, notamment dans l’industrie et les technologies, mais soulève des interrogations sur l’influence russe.

Au cours de la cinquième session de la Commission intergouvernementale de coopération entre le Zimbabwe et la Russie, les deux pays ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leur collaboration. Cette session, qui s’est conclue le jeudi 7 novembre 2024, a permis la signature d’un procès-verbal officiel consolidant les décisions prises pour des projets bilatéraux dans les domaines commerciaux, économiques, scientifiques et techniques.

Des accords solides pour éviter les malentendus

La signature de ce procès-verbal marque une volonté des deux parties d’assurer une mise en œuvre efficace des projets communs, en privilégiant la transparence et en minimisant les risques de malentendus. Le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères et du Commerce international, Dr Amon Murwira, a salué cet engagement renouvelé, en rappelant que ce partenariat remontait à la visite du président Emmerson Mnangagwa en Russie en 2019.

Kamaz : l’industrie russe s’ouvre au marché africain

L’un des points forts de cette coopération réside dans le partenariat potentiel avec le groupe russe Kamaz, leader de la fabrication de camions et d’autres véhicules lourds. Lors de discussions approfondies, le Dr Amon Murwira et les dirigeants de Kamaz ont exploré les possibilités d’implantation de l’entreprise au Zimbabwe. Ce partenariat pourrait ouvrir la voie à une production locale de camions et à la création d’emplois, contribuant ainsi au développement industriel du pays et à son intégration dans les chaînes de production internationales.

Objectifs économiques : le Zimbabwe face aux opportunités et défis

Le renforcement des liens avec la Russie intervient dans un contexte où le Zimbabwe cherche à diversifier ses partenariats économiques et à stimuler son secteur industriel. Ce rapprochement permet au pays de bénéficier des avancées technologiques russes, tout en répondant aux besoins nationaux de modernisation et de développement économique. Cependant, cette coopération suscite aussi des interrogations : si l’engagement de la Russie au Zimbabwe se renforce, quelle sera l’indépendance du Zimbabwe face à un partenaire de plus en plus influent sur son territoire ?