Zimbabwe : le Covid-19 emporte le ministre de l’Agriculture

Le ministre zimbabwéen de l’Agriculture, Perrance Shiri, n’est plus. Il est décédé ce mercredi du Covid-19.

Le Zimbabwe est en deuil. Depuis ce matin, Perrance Shiri, 65 ans, ministre de l’Agriculture, a été arraché à l’affection de ses proches et de ses compatriotes. L’officier de l’armée de l’air avait été hospitalisé hier, quelques jours après le décès de son chauffeur, emporté par le Covid-19, le weekend dernier. La nouvelle de la mort de Perrance Shiri a été annoncée par le Président Emerson Mnangagwa en personne.

« Je suis profondément attristé d’informer la nation du décès du ministre de l’Agriculture, le général Perrance Shiri, un ami et collègue de longue date », a-t-il indiqué, avant de lâcher : « Il était un vrai patriote qui a consacré sa vie à la libération, l’indépendance et au service de son pays ». Si le chef de l’Etat zimbabwéen ne dit pas clairement la cause du décès de son ministre, la presse locale évoque directement la piste du Coronavirus.

Ce virus a déjà touché 2 817 personnes dont 40 sont décédées et 604 ont pu recouvrer leur santé. La forte augmentation du nombre de cas, observée récemment, a contraint, la semaine dernière, le Président Emerson Mnangagwa à revenir aux mesures fortes, en instaurant le couvre-feu et en reconfinant la population, après des mesures d’assouplissement intervenues quelques semaines plus tôt.

Mais la situation du pays est d’autant plus critique que le système sanitaire, victime d’une profonde détresse économique, était à terre depuis des années. Dans le contexte actuel de crise sanitaire due au Coronavirus, les hôpitaux du pays fonctionnent à peine, puisque le personnel soignant manque du minimum pour se protéger afin d’aller à la rescousse des malades.