Zambie : Trump conditionne l’aide sanitaire à l’accès aux minerais

Washington proposerait 320 millions de dollars pour la santé en Zambie, à condition d’obtenir un accès privilégié au cuivre et au cobalt du pays. Révélée par l’ONG Health Gap, cette offre du régime Trump relance le débat sur l’instrumentalisation de l’aide au développement en Afrique.

La Zambie est aujourd’hui au cœur d’une controverse internationale d’envergure à la suite d’une offre jugée sensible provenant de la Maison Blanche. Le gouvernement de Donald Trump envisagerait de mobiliser environ 320 millions de dollars pour soutenir le secteur de la santé à partir de 2026. Ce, à condition que Lusaka accepte un accord bilatéral ouvrant l’accès à ses ressources minières. Cette proposition alimente de vives réactions et relance le débat sur les liens entre aide au développement et intérêts stratégiques.

Sur le terrain, plusieurs organisations dénoncent une instrumentalisation de l’aide médicale à des fins économiques. L’ONG Health Gap, à l’origine de la divulgation du mémorandum, alerte sur les implications éthiques d’un tel accord. Pour de nombreux observateurs, conditionner des financements vitaux à des concessions économiques fragilise la confiance et pourrait compromettre les efforts de lutte contre les maladies dans la région.

Trump veut sécuriser l’approvisionnement américain en minerais

La Zambie est l’un des principaux producteurs africains de cuivre, un métal essentiel pour les technologies modernes. Notamment les énergies renouvelables et les infrastructures électriques. Le pays dispose également de réserves significatives de cobalt, un composant clé des batteries utilisées dans les véhicules électriques. Dans un contexte de transition énergétique mondiale, ces ressources attirent l’attention des grandes puissances. Ce qui renforce la compétition économique et stratégique autour du continent africain.

Selon plusieurs analystes, la démarche américaine s’inscrit dans une logique visant à sécuriser l’approvisionnement en minerais critiques face à la montée en puissance d’autres acteurs internationaux, notamment la Chine. Toutefois, cette stratégie soulève des inquiétudes quant à la souveraineté des États africains. Pour de nombreux experts, lier l’accès aux ressources naturelles à des programmes d’aide pourrait accentuer les déséquilibres dans les négociations entre pays développés et économies émergentes.

Une aide sanitaire sous conditions critiquée

Le volet sanitaire de cet accord concerne des programmes vitaux, notamment la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Ces maladies restent des enjeux de santé publique en Afrique australe, où les systèmes de santé sont souvent sous-financés. L’aide proposée pourrait donc représenter un soutien non négligeable pour des millions de personnes. Sauf que les conditions qui l’accompagnent en altèrent fortement la perception.

Des voix s’élèvent pour dénoncer ce qui est perçu comme un « chantage sanitaire ». Les critiques estiment qu’un tel mécanisme pourrait créer un précédent dangereux, où l’aide humanitaire deviendrait un levier de négociation économique. Cette approche risque également de compromettre les principes fondamentaux de la coopération internationale, basés sur la solidarité et l’intérêt général plutôt que sur des intérêts stratégiques unilatéraux.

Le Zimbabwe rejette une offre similaire

La polémique s’étend à l’ensemble de la région. Le Zimbabwe, pays voisin, a récemment rejeté une proposition similaire des États-Unis. Les autorités zimbabwéennes ont clairement indiqué que l’aide au développement ne devait pas être utilisée comme un outil d’accès aux ressources naturelles. Cette position renforce le débat sur les limites éthiques des partenariats économiques entre puissances étrangères et pays africains.

Dans plusieurs capitales africaines, cette affaire relance les discussions sur la nécessité de repenser les modèles de coopération internationale. De plus en plus de dirigeants plaident pour des accords plus équilibrés, qui respectent la souveraineté des États et garantissent des retombées économiques équitables pour les populations locales. Et cette proposition de Donald Trump sera certainement un prétexte pour revoir certains accords.

Vers une redéfinition des partenariats internationaux

Cette controverse intervient dans un contexte global de transformation des relations économiques entre l’Afrique et le reste du monde. Face à la demande croissante en minerais stratégiques, les pays africains disposent d’un levier important pour renégocier les termes de leurs partenariats. Toutefois, cette opportunité s’accompagne de défis majeurs, notamment en matière de gouvernance, de transparence et de gestion durable des ressources.

Pour la Zambie, il s’agit de répondre aux besoins urgents de son système de santé tout en préservant ses intérêts économiques à long terme. L’issue des négociations avec les États-Unis pourrait servir de précédent pour d’autres pays du continent. Cette proposition du régime de Trump appelle à une réflexion approfondie sur l’avenir de la coopération internationale.