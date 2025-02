Zambie : Hakainde Hichilema limoge sept hauts fonctionnaires

Hakainde Hichilema, président zambien, a limogé sept hauts fonctionnaires, dont un ministre provincial et six secrétaires permanents. Aucune explication officielle n’a été donnée, mais cette décision intervient dans un contexte de réformes visant à renforcer la transparence et l’efficacité de l’administration.

Le président zambien Hakainde Hichilema a procédé à un vaste remaniement ce vendredi. Sept hauts fonctionnaires, dont un ministre provincial et six secrétaires permanents, ont été démis de leurs fonctions. Cette décision, annoncée par un communiqué officiel, soulève de nombreuses interrogations.

Un remaniement ministériel marquant

Henry Sikazwe, ministre de la province de Muchinga, figure parmi les personnalités concernées. Son poste a été confié à Njavwa Simutowe, chargé de prendre la relève dans cette région stratégique.

Six secrétaires permanents ont également été remerciés. Ces changements affectent les provinces de Muchinga, Lusaka, Copperbelt et Luapula. Deux autres postes-clés, celui de secrétaire permanent du gouvernement pour les missions spéciales et celui du ministère des Affaires intérieures, restent vacants après ces départs.

Des raisons encore floues

Le gouvernement n’a fourni aucune explication officielle sur ces décisions. Hakainde Hichilema s’est contenté de remercier les fonctionnaires sortants pour leurs services rendus. Ce remaniement intervient toutefois dans un contexte de réformes gouvernementales et d’engagement affiché en faveur de la transparence et de l’efficacité administrative.

Depuis son arrivée au pouvoir, Hakainde Hichilema s’efforce de restructurer l’administration pour améliorer la gouvernance. Ce remaniement s’inscrit sans doute dans une volonté de renforcer l’efficacité des institutions et d’optimiser la gestion publique.

Reste à savoir si d’autres changements suivront et comment ces décisions seront perçues par la population et les acteurs politiques du pays.