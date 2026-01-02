Zaïko Langa Langa : 55 ans de rumba congolaise et un nouvel EP qui ravive la légende

L’orchestre mythique de Kinshasa, Zaïko Langa Langa, célèbre 55 ans de rumba congolaise avec Makinu, un EP de quatre titres porté par les morceaux Mbrouss et Awa Te !. Figure majeure de la musique africaine, le groupe emmené par Jossart N’yoka Longo continue de façonner le son congolais tout en séduisant une nouvelle génération de fans sur les plateformes de streaming.

Une légende de la rumba congolaise

Créé le 24 décembre 1969 à Kinshasa, Zaïko Langa Langa n’a cessé de réinventer la musique congolaise. Véritable laboratoire créatif, l’orchestre a vu défiler des artistes devenus des icônes tels que Papa Wemba, Pépé Felly, Evoloko Jocker ou encore Mary Joe. Chacun d’eux a contribué à bâtir l’aura du groupe, qui a façonné la rumba congolaise moderne et inspiré des générations de musiciens à travers l’Afrique et la diaspora.

Jossart N’yoka Longo, le gardien du temple musical

À la tête du groupe depuis plusieurs décennies, Jossart N’yoka Longo porte aujourd’hui l’héritage de Zaïko. Sous sa direction, l’orchestre a façonné un style unique mêlant rumba congolaise, funk et énergie live incomparable.

De Kinshasa à Paris en passant par Bruxelles, le son de Zaïko a fait vibrer les pistes de danse et conquis le cœur des mélomanes du monde entier.

Makinu : quatre titres, une énergie intacte

Sorti en octobre 2025, l’EP Makinu propose quatre morceaux qui témoignent du souffle créatif toujours intact du groupe. Le titre Mbrouss ouvre le bal avec un groove irrésistible, suivi de Awa Te ! (« Pas ici ! » en lingala), déjà accompagné d’un clip haut en couleurs mettant en scène les membres de Zaïko dans une chorégraphie collective.

Trois titres portent la signature de Jossart N’yoka Longo, tandis que Chez Pana Fereira est signé par Zola Tempo, également arrangeur du projet. Souvenir Masa, une reprise chargée d’émotion, relie les époques et honore la mémoire musicale du groupe.

Zaïko Langa Langa, 55 ans de carrière et toujours sur scène

Alors que la musique africaine connaît un essor mondial sans précédent, Zaïko Langa Langa rappelle l’origine de cette effervescence. L’orchestre continue de créer, de transmettre et de se produire à travers le monde, confirmant que la rumba congolaise reste une force vive de la culture africaine.

Avec Makinu, Zaïko signe un retour puissant et prouve que la légende de la rumba congolaise demeure intemporelle. Des dates de concerts sont attendues prochainement. En attendant, l’EP est disponible sur toutes les plateformes de streaming.