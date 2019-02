Yves Fernand Manfoumbi Lauréat du prix SUN 2017

Le Gabon reçoit une distinction à travers Yves Fernand Manfoumbi, Ministre Gabonais de l’Agriculture, de l’Elevage, Chargé du Programme Graine, sacré Lauréat du prix SUN 2017.

Yves Fernand Manfoumbi Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, Chargé du Programme GRAINE, a été sacré » Champion Nutrition » du Mouvement SUN lors de l’événement « Scaling Up Nutrition Awards 2017 « .

Sur 16 lauréats présélectionnés au départ, le jury du Prix Nutrition a finalement été décerné, entre autres finalistes, à Yves Fernand Manfoumbi. Ce dernier a déclaré : » Je tiens à remercier le mouvement SUN pour cette distinction, je remercie en particulier et solennellement le Président de la République Gabonaise, Ali Bongo Ondimba et son premier ministre qui ont su définir la politique de développement économique et social du Gabon en mettant un accent particulier sur l’agriculture avec une sensibilité particulière sur la nutrition. Mes remerciements vont également à la FAO, notre partenaire technique qui accompagne le gouvernement gabonais dans sa mission d’assistance technique « .

La cérémonie s’est déroulée le 9 novembre 2017, au Palais des Congrès de l’Hôtel Sofitel Ivoire, à Abidjan, en marge du Rassemblement Mondial du Mouvement SUN. Le titre de champion de la nutrition est décerné chaque année aux femmes et aux hommes qui ont apporté une contribution exceptionnelle dans différentes catégories. Le Mouvement SUN compte 59 pays membres, des organisations internationales et régionales. La Cote d’ivoire, pays hôte a enregistré 750 participants issus de 80 nationalités.

Dès sa nomination en Octobre 2016, Yves Fernand Manfoumbi a oeuvré pour que le Gabon dispose d’un document de Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNSAN). Répondant ainsi à une des recommandations de la deuxième Conférence Internationale sur la Nutrition organisée à Rome en Novembre 2014 par la FAO en collaboration avec l’OMS.

Une plateforme multisectorielle regroupant différents ministères, la société civile, les partenaires techniques et financiers a été mise en place sous le leadership du Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la mise en œuvre du Programme GRAINE (MAEPG).

Afin de permettre aux membres de la plateforme de mieux contribuer à l’élaboration du document de la PNSAN, une formation sur le caractère multisectoriel de la nutrition et le rôle de chaque secteur, avait été organisée avec l’appui technique de la FAO, de l’UNICEF et de l’OMS.

Les différentes étapes du processus ont été portées par le Ministre au plus haut niveau; il a en effet soumis avec succès à l’approbation en conseil des Ministres du 20 octobre 2016, la nécessité d’élaborer un document de PNSAN.

En Mars 2017, il a parrainé l’organisation de l’atelier de validation du document de la PNSAN et en Juillet 2017, le conseil de ministres a entériné le document validé, permettant ainsi au Gabon de disposer 9 mois après sa prise de fonction, d’un cadre stratégique de référence et d’orientation pour tous les secteurs et acteurs impliqués.

Notons aussi que le Ministre Manfoumbi avait soumis et obtenu l’adhésion du Gabon au mouvement SUN en janvier 2017 avec l’endossement au plus haut niveau du Président de la République. Toutes ces actions montrent l’engagement du Ministre Manfoumbi dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition et le besoin de durabilité à travers l’implication de tous les secteurs.

A propos du Nutrition Scaling Up Awards: Le mouvement SUN accepte tout pays cherchant à progresser et mettre en œuvre des actions pour renforcer la nutrition. Les champions de la nutrition sont essentiels pour obtenir et maintenir un engagement politique en faveur de la nutrition. Aux quatre coins de la planète, des personnalités de haut niveau s’efforcent de faire de la nutrition une préoccupation pour tous. Premières dames, premiers ministres, acteurs, artistes, musiciens, athlètes, chefs religieux, ou non, tous s’évertuent à susciter un engagement politique et à sensibiliser le public à la nutrition. travailleurs de la santé et de la vulgarisation agricole, les agents de terrain qui œuvrent au quotidien pour la nutrition, les chefs religieux locaux et les chefs de village, les enseignants et le personnel des organisations locales, et tous les simples citoyens, qui expriment le besoin de renforcer la nutrition. Tous s’engagent pleinement, chacun à son niveau. Le Rassemblement Mondial du Mouvement SUN constitue une occasion unique de saluer les efforts déployés par ces champions de la nutrition et de les aider à battre le rappel pour la nutrition.