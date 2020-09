YouTube rétablit « Cheche » : Diamond Platnumz brise le silence

« Cheche », une chanson à la mode du boss de Wasafi Classic Baby (WCB) Diamond Platnumz et du dernier signataire du label Zuchu, a été rétablie sur le site vidéo Google YouTube, quelques jours après avoir été supprimée, suite à une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur.

En tête des charts à part entière, la chanson a enregistré 300 000 vues sous la barre des 3 millions et accumule de manière impressionnante plus de 2,5 millions de vues, qu’elle avait atteint sur la plateforme de partage de vidéos dans les cinq jours suivant sa sortie. Bien que les détails de la question du droit d’auteur et de la manière soient exceptionnels, le chef du département numérique de la WCB, Kim Kayndo, avait précédemment révélé que WCB, engageait la direction de YouTube pour que la suspension déposée par Tony Antony soit levée.

Selon Kayndo, la demande de Tony Antony était dénuée de fondement. « J’y travaille actuellement, vous découvrirez que c’est juste une personne qui a des problèmes et qui a donc revendiqué des droits d’auteur et YouTube les a écoutés et a retiré la vidéo, mais quand ils écoutent notre version de l’histoire, ils vont faire un jugement approprié », avait déclaré Kim Kayndo.

Le pendule du jugement a depuis clairement basculé du côté de la WCB. Une démarche appréciée par Platnumz qui, tout en annonçant le retour de la chanson, actuellement n°1 au Kenya et en Tanzanie, a exhorté les membres de son label WCB à ne pas céder face à l’adversité. « Apprenons à ne pas nous plaindre ni à se blâmer face à des défis. Apprenons à être reconnaissants envers Dieu. Il planifie tout. En tout temps, ses plans sont justes et sont pour votre bien. Vous ne pouvez pas être marqué dessus, Il vous aime, c’est pourquoi il vous a créé. Cheche est de retour et occupe sa première place – comme avant. Merci pour l’amour », a-t-il écrit.

Répondant aux affirmations de Tanasha Donna du Kenya, selon lesquelles les paroles de « Cheche » présentaient des similitudes frappantes avec celles de « Te Quero », une chanson de Donna, mettant en vedette Khaligraph Jones, Zuhura Kopa alias « Zuchu », de son côté, a nié avoir copié le contenu de l’ancien présentateur de NRG.

« Je ne savais pas qu’il y avait de telles allégations. J’étais très occupé. Lorsque Cheche est sorti, il n’était au départ disponible que sous forme audio. Je ne savais pas. Je ne l’ai appris que quelques instants avant de mettre en ligne la vidéo, quand un présentateur de Mwanachi l’a fait remarquer en disant que j’avais volé la chanson de Tanasha Donna. J’ai été surpris. Quelle chanson? C’est presque impossible parce que je l’ai écouté et je ne vois pas les similitudes» , s’était défendu Zuchu.