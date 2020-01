Youcef Bourkaïb publie « HISTOIRES DE MÉNERVILLE » aux Éditions Jets d’Encre

À travers les souvenirs d’enfance de l’auteur, un témoignage touchant et pertinent sur l’exclusion des populations arabes, en particulier dans l’Algérie française.

De Ménerville, Youcef se souvient. Il se souvient de l’institutrice de l’école laïque, tyrannique, et de sa leçon sur Charles Martel. Il se souvient des bals, des bars et des matchs de foot où « petits Français » et « petits Arabes » s’affrontaient. Il se souvient des périodes de ramadan où la ville était déserte la journée mais explosait de sons, de joie et de couleurs dès que le soir tombait. De tout cela, Youcef se souvient. Et aussi de l’exclusion et de l’ostracisme

dont bien souvent étaient victimes les Arabes et les Musulmans dans le Ménerville de l’Algérie française…

Était-ce impossible pour ces deux cultures, pas si différentes, de s’entendre ? Est-ce impossible, pour ces deux grandes religions, la chrétienne et la musulmane, de

cohabiter ?

À travers ses souvenirs d’enfance, finement analysés par son regard d’adulte, Youcef Bourkaïb livre avec bienveillance une réflexion profonde et pertinente sur le rejet des populations arabes, en particulier dans l’Algérie française, sujet éminemment actuel.

L’AUTEUR – Youcef Bourkaïb et né le 13 septembre 1933. Youcef Bourkaïb est un autodidacte algérien qui milite dès son plus jeune âge pour la démocratie et la laïcité. Il fera d’ailleurs, en 1963, de la prison pour ses idées dissidentes face au pouvoir de l’époque. Il décède en 2009, laissant le soin à sa fille cadette de publier ses écrits.