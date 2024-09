Yewhe Yeton ou quand le hip hop retrouve ses racines au Bénin

Pour le rap game béninois, Yewhe Yeton est un talent incontestable, une valeur sûre. C’est un artiste chanteur, rappeur dont le flow et son maniement truffé de techniques délirantes, plongent dans un univers atypique et unique. Son « Fon » enivrant est comparable à une bouée de sauvetage pour quiconque touche le fond. Prix du Meilleur flow, du Meilleur album ou compilation et prix des téléspectateurs en 2015 avec « Dimenxion Flexible » (DiFLEX), son premier groupe, le désormais ex-sociétaire du « Benin International Musical » (BIM), le second groupe auquel il a appartenu, sort des sentiers battus et entame une carrière solo dont les prémices augurent d’un grand destin pour le Bénin et sa culture.

On est forcément mieux aguerri pour lancer des hostilités quand on a un parcours comme celui de Yewhe Yeton. Comme le disent les sages au Bénin, « Loko é sou atchê toun on, wè non toun » pour ainsi dire, ce n’est que l’iroko ayant la force de s’affirmer qui s’affirme. Et quand on a foulé de plain pied des salles et scènes mythiques à travers le monde de Radio France à Paris au Carnegie Hall de New-York, on peut en effet s’affirmer.

Tout part d’un rêve. Celui de matérialiser sa propre conception du monde. Oui tout part de Godomey, Savi, le premier quartier (à cinq minutes de Cotonou) qui a accueilli sa famille, venue tout droit de Savi, Ouidah dans les années 1990. C’est justement dans l’une des rues de ce quartier qu’a pris vie le premier couplet rap de « Jean Le magicien » qui, des années plus tard est devenu « Yewhe Yeton ». Des étoiles plein les yeux, il se voyait rappant aux côtés de Fabulous, Snoop Dogg et de beaucoup d’autres grands noms du hip hop à partir desquels il puise la part manquante à la sublime essence de son style.

La musique en héritage

Petit-fils de musicien, fabricant d’instruments de musique traditionnelle, fils d’auteur et chanteur traditionnel, c’est de plein droit qu’il revendique son appartenance à ce monde de la musique dont les codes lui sont familiers. Quoi de plus ingénieux que de faire grimper à bord de la « mustang » du hip hop et du rock, ses racines, sa tradition, pour ainsi apporter sa part de couleurs à l’arc-en-ciel de la Culture. Le seul album en ligne de DiFLEX est une parfaite illustration de cette approche musicale ; qu’il a par la suite appris à appréhender de meilleures façons avec BIM, le groupe Bénin International Musical avec lequel il a multiplié les scènes de Festival sur tous les continents. La vie étant une chaîne dont chacun des maillons constitue une étape à franchir.

La musique en archipel : Yewhe voyage sur son flow

Solo, Yewhe Yeton décide désormais de donner plein pouvoir à la musique qu’il kiffe. Il se rend dans un premier temps à New York, aux États-Unis, sur invitation de Purchase College où il va enseigner le « Kaka », rythme traditionnel de la région sud-est du Bénin, lors de master class au département de musique. Il en profite pour donner un concert à la fin de sa mission new-yorkaise en novembre 2023, un peu pour annoncer les couleurs de sa nouvelle carrière. Il participe ensuite aux EU-WEST AFRICA FUSION ARTISTS RESIDENCY & EXPO, cette fois-ci à Accra au Ghana. À la fin de ce cette résidence de création initiée par l’Union Européenne au profit des créateurs ouest-africains, Yewhe Yeton décroche le premier prix aux côtés de deux artistes ghanéens. Jamais de repos pour le talent : et partout la même reconnaissance.

De retour à Cotonou, il annonce et lance « Ve E Ve », son tout premier single peu avant la fin du premier trimestre 2024 et capte l’attention de tout le game : coup d’essai, coup de maître. Ce titre tout chaud, un pur régal, accompagné d’un clip très original et riche en couleurs, devient assez rapidement un hit au Bénin et relance localement le rappeur. Quelques semaines plus tard, il sort « Awe », son second single suivi d’un clip, tout aussi beau que le premier et confirme son coming back dans le game.

Après une petite tournée de quelques dates – Lomé (Togo), Accra (Ghana) et Cotonou (Bénin) – Yewhe Yeton offre un concert live à sa communauté cotonoise au soir du 17 Août 2024 ; concert au cours duquel il montre ses talents d’artiste multi-instrumentiste. Et il annonce pour novembre 2024, la sortie prochaine de son premier album, qui justifiera un concert-événement. Intense, profond, libre et lumineux, Yewhe Yeton est un artiste solaire, un météore qui traverse l’horizon de la musique actuelle. Capter un peu de son énergie lors d’un concert, c’est être projeté parmi les étoiles, entre émotion, excitation, plénitude et sérénité : il offre à qui veut l’écouter un puissant concentré de vie.