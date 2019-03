Yaya Touré peut-il encore surprendre ?

Les professionnels du football doivent souvent faire face à des périodes de succès et d’autres plus difficiles, d’autant plus qu’elles sont souvent relayées par les médias. Et la carrière du joueur Yaya Touré n’échappe pas à cette règle. Malgré avoir été couronné quatre fois meilleur joueur de football africain, il fait parfois parler de lui dans la presse pour des histoires gênantes.

En Septembre 2016, une situation imprévisible et compliquée à d’ailleurs failli faire chambouler la carrière de notre star internationale en quelques secondes. Yaya Touré a vu ses nerfs mis à rude épreuve lors d’une dispute virulente entre Pep Guardiola (l’entraîneur de Manchester City) et Dimitri Seluk (l’agent de Yaya Touré). Alors que l’entraineur n’avait pas du tout apprécié les critiques adressées par Dimitri à son endroit, Touré avait été mis à l’écart pour quelques semaines. Cependant, son attitude face à cette situation tendue a surpris plusieurs passionnés du football africain et de la Champions League.

En effet, malgré une polémique toujours d’actualité, Yaya à fait des excuses inattendues et fairplay. Il a écrit une lettre à son équipe Manchester City, et l’a posté sur son site internet et sur son mur Facebook pour que les médias et les fans y aient également accès. Cet acte d’humilité à l’encontre du club a calmé Pep Guardiola qui a immédiatement pris des mesures pour le réintégrer dans le groupe. Grâce à cette attitude modeste et cette remise en cause, tout est revenu dans l’ordre.

Un comportement qui fait toute la différence

Au cours d’un entretien dans l’émission télévisée le Club du Dimanche en 2015, Yaya Touré a révélé certains aspects fondamentaux de son mode de fonctionnement, qui selon lui ont permis d’arriver au succès qu’il connait aujourd’hui. Il a notamment parlé de l’utilité d’une bonne préparation et d’une progression continue, et comment ces notions l’ont aidé à avancer au cours de sa carrière.

Il est aussi allé plus loin sur sa vie privée en évoquant une valeur morale qui lui tient à cœur car il a apprise de son père étant enfant : la probité, qui par définition est le fait d’avoir des principes moraux forts, est pour Yaya Touré le pilier de la réussite personnelle et professionnelle. Cette valeur morale forte est souvent présente chez les sportifs de haut niveau mais aussi dans d’autres domaines de la vie en général. Une récente étude menée par l’opérateur de poker en ligne Poker Stars a d’ailleurs prouvé que la probité fait partie des 5 qualités communes chez les sportifs et les joueurs de poker à succès.

Du haut de ces 1,87m et à seulement 33 ans, il ne fait aucun doute que Yaya Touré est un joueur de talent dont d’autres joueurs pourraient s’inspirer pour améliorer leur relationnel. Mais il faudra voir si l’Ivoirien garde sa sagesse et sa tête froide dans la durée, seul le temps nous le dira.