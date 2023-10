Yasmin, ce robot créé par un jeune ivoirien et alimenté à l’intelligence artificielle

Yannick Yao, jeune ivoirien âgé de 22 ans, a créé son petit robot qui fonctionne à l’aide de l’Intelligence artificielle. Étudiant en électronique, il a créé ce prototype, dans sa petite chambre, à Abobo, dans la commune d’Abidjan. Comme matériaux : des déchets électroniques et des composants programmables achetés. Il l’a nommé Yasmin.

Le smartphone pour parler avec Yasmin

Le petit génie a été présenté au monde entier par Edith Yah Brou, influenceuse, chroniqueuse TV, animatrice radio et bloggeuse ivoirienne. « Je programme ici sur l’ordinateur, et puis il exécute tous les gestes. Et j’utilise l’interface du téléphone pour pouvoir communiquer avec lui », a confié le jeune Yannick.

A partir de son smartphone, dit-il, il peut aussi créer une application pour pouvoir communiquer avec son robot. Yasmin étant en phase de conception, il est obligé de faire avec les moyens du bord. « Pour le moment, j’appuie sur un bouton pour pouvoir communiquer avec lui (le robot) », lance-t-il.

« En Afrique aussi, nous avons du talent »

Qu’est-ce qui a motivé le jeune Ivoirien à penser mettre sur pied un robot ? « Quand je vais sur les réseaux sociaux et que je vois les robots créés par les Occidentaux, cela m’a poussé à fabriquer mon propre robot. Et dans le même temps, montrer qu’en Afrique aussi, nous avons du talent ».

Yannick compte achever son projet et, pourquoi pas, le mettre au service de la médecine. Faute de moyens, il met à profit son travail dans un magasin de réparation de téléphones portables. « Je viens travailler ici durant mon temps libre, vu que je suis à l’université virtuelle et que j’ai du temps libre », confie le jeune homme.

Ferawi Mabla en RDC et Kelvin au Ghana

Avec les revenus tirés de ses prestations, il parvient, dit-il à financer son projet et subvenir à ses besoins. Yannick Yao souhaite faire évoluer son projet dans un environnement adéquat et mettre sa créativité au service de son pays. La bloggeuse espère toutefois que le jeune talent développera son savoir-faire dans un environnement favorable.

L’inventivité africaine n’est plus à prouver. On se rappelle de l’ingénieur congolais Ferawi Mabla qui avait mis au point « Liloba ». Une application mobile capable de démarrer un véhicule par la voix du conducteur ou du propriétaire. Autre création africaine, la voiture mise au point par le jeune Ghanéen Kelvin, à partir de matériaux de récupération.

