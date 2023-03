Yannick Noah rassure sur son état de santé

De retour de vacances en Polynésie, la star franco-camerounaise Yannick Noah a inquiété ses fans sur son état de santé. L’ancien vainqueur de Roland-Garros a été touché par une forte rechute de son paludisme, mais aujourd’hui cela va mieux.

Les vacances de Yannick Noah ont été compliquées. “Belle crise de palu pour fêter le retour », a déclaré l’ancienne star de tennis sur son compte Instagram. En image, on le voit, jeudi 16 mars, sur un lit d’hôpital, mais sourire toujours, avec une couronne de fleurs sur la tête.

Désormais domicilié au Cameroun, Yannick Noah est impacté, depuis plusieurs années, par le paludisme. Une maladie qu’il combat, pour lui, mais de façon plus large, pour l’Afrique. Yannick Noah s’est engagé dans la lutte contre le paludisme avec beaucoup d’énergie, comme tout ce qu’il fait : « C’est un projet qui me tient à cœur, car il y a trop de femmes et d’enfants qui meurent. Il est temps que cela cesse », avait déclaré le chanteur, l’année dernière, sur ActuCameroun. Il sortait alors d’une grosse crise de palu et espérait éviter les rechutes. Mais la maladie reste rarement inactive longtemps.

Des nouvelles rassurantes

Heureusement, les dernières nouvelles sont plus rassurantes pour ses fans et sa famille. “Je vais beaucoup mieux (…) Allez, un dernier partage pour le week-end, même si je suis toujours dans mon lit parisien à soigner mon palu. Ça va beaucoup mieux ! Merci pour tous vos messages”, a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.

Yannick Noah est un ancien joueur de tennis professionnel, devenu chanteur à succès, longtemps personnalité préférée des Français et désormais chef de village au Cameroun, patrie de son père.