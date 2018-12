Le film américain Wonder Woman, dont l’héroïne est interprétée par l’actrice israélienne Gal Gadot, a été déprogrammé dimanche 4 juin d’un festival à Alger, en raison d’une pétition demandant son annulation qui a enflammé les réseaux sociaux. Le 1er juin, le Liban a aussi pris des mesures contre la diffusion du blockbuster US sous la pression de groupes opposés à l’occupation israélienne des terres palestiniennes.

Le film Wonder Woman devait se jouer à Alger lors de la deuxième édition de Nuits du Cinéma, un festival organisé conjointement par la société de distribution de film MD Cine et l’Établissement public culturel Arts et Culture d’Alger pour célébrer le mois saint musulman du Ramadan. Mais le film a été brusquement retiré de l’affiche.

En cause, a priori une pétition appelant au boycott du film en Algérie appelé « Non! Pas en Algérie » qui a été lancé la semaine dernière dans la foulée de l’interdiction du film au Liban au motif que Gal Gadot avait publiquement salué sur Facebook les actions militaires d’Israël lors de la guerre de 2014 contre la bande de Gaza. La pétition estimait en outre qu’il était « inacceptable » que la date prévue de la projection corresponde « au 50e anniversaire (du début) de l’occupation de Gaza durant la Guerre des Six jours« , du 5 au 10 juin 1967.

Mais Amine Idjer, directrice de presse de MD Cine, a déclaré à l’Agence France-Presse que « Wonder Woman » a été retirée en raison de «problèmes administratifs liés aux droits d’exposition» et a déclaré que le film serait diffusé une fois ces problèmes résolus . Le ministère de la Culture algérien n’a pas donné d’information sur cette déprogrammation

Des projections restent pour l’instant prévues en juin dans d’autres pays arabes, comme la Tunisie, les Emirats arabes unis ou l’Egypte.

Voir la bande annonce du film Wonder Woman réalisé par Patty Jenkins avec Gal Gadot