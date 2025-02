Willy Mignon : une dernière demeure à Ouidah, la date des obsèques révélée

Icône de la musique béninoise, Willy Mignon s’est éteint le 4 février 2025 à Ouagadougou. Après le rapatriement de son corps à Cotonou, ses obsèques auront lieu le 8 mars à Ouidah. Une veillée artistique et une cérémonie œcuménique rendront hommage à cet héritage culturel inestimable.

Le monde artistique béninois est en deuil. Willy Mignon, icône de la musique et de la culture du Bénin, s’est éteint le 4 février 2025 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Alors que la douleur est encore vive, la date de ses obsèques a été dévoilée. L’artiste reposera pour l’éternité dans sa ville natale, Ouidah, le 8 mars 2025.

Un retour au pays pour son dernier voyage

Dès l’annonce de son décès, une grande vague d’émotion a traversé la communauté artistique et ses admirateurs. Après son décès des suites d’une courte maladie, son corps a été rapatrié à Cotonou le 17 février 2025. En attendant ses obsèques, sa dépouille repose actuellement à la morgue PK14, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Avant son inhumation, un hommage artistique d’envergure est prévu le 7 mars au Fort français de Ouidah. Cette veillée artistique rassemblera artistes, proches et admirateurs dans une cérémonie où ses plus grands succès résonneront une dernière fois. Des performances seront organisées par ses disciples et partenaires, offrant ainsi un ultime adieu musical à cette figure emblématique du paysage culturel béninois.

Un enterrement entre tradition et reconnaissance

Le 8 mars 2025, après une levée du corps à 10h à la morgue PK14, Willy Mignon sera inhumé au cimetière familial de Ouidah. Une cérémonie œcuménique viendra clore ce dernier hommage, témoignant le respect et la gratitude de tout un peuple pour celui qui a consacré sa vie à la musique et aux traditions béninoises.

Né à Ouidah, Willy Mignon était un fervent défenseur des danses sacrées du Vodoun et du théâtre engagé. Son dernier spectacle, « Les Masques de la Mémoire », avait été acclamé lors du Festival Quartiers du Monde en 2024. Son empreinte dans l’histoire culturelle du Bénin demeure indélébile, et sa musique continuera d’inspirer les générations futures.