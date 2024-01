Will Smith soutient un étudiant Guinéen parti à vélo pour une université islamique du Caire

L’acteur américain Will Smith a apporté son soutien à Mamadou Safayou Barry. Ce jeune Guinéen a parcouru un long et périlleux trajet à vélo pour rejoindre une université prestigieuse au Caire.

À seulement 23 ans, Mamadou Safayou Barry a entrepris un voyage épique de 4 000 kilomètres depuis Labé, en Guinée, jusqu’à l’Université Al-Azhar du Caire. Pendant quatre mois, il a bravé des terrains accidentés, la chaleur écrasante et les risques de maladies, démontrant une résilience et une détermination hors du commun. Il a traversé le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Niger et le Tchad !

L’histoire de Barry a captivé des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, y compris Will Smith. Touché par la ténacité de Barry, Smith, qui partage la foi musulmane, a décidé d’apporter son aide. Il a offert à Barry un nouveau vélo, un ordinateur portable et une bourse d’études, ainsi qu’une rencontre virtuelle avec l’ambassadeur américain en Égypte. Il a aussi offert des billets d’avion pour lui permettre de voir sa famille. « J’ai un nouveau vélo pour que tu puisses te déplacer au Caire…De plus, je sais que ta femme et ta fille sont toujours en Guinée. J’ai donc des bons de voyage pour que tu puisses faire des allers retours ou amener ta famille » a déclaré l’acteur.

Accepté à l’université, Barry étudiera l’Islam et l’ingénierie, grâce à la bourse mise à sa disposition.

L’Intervention inspirée de Will Smith

Will Smith est un acteur et producteur américain reconnu mondialement. Notamment connu pour ses rôles dans des films comme « Men in Black » et « Le Prince de Bel-Air ». Il a aussi joué le rôle de Mohammed Ali en 2002. il est un des acteurs les plus influents d’Hollywood.

Cette histoire illustre comment la générosité et le soutien peuvent avoir un impact profond sur la vie des individus et encourager la poursuite de l’éducation contre toute adversité.