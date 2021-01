Wilfred Ndidi, de vendeur d’arachides à la Premier League

Actuellement l’un des meilleurs joueurs du Nigeria en Premier League, Wilfred Ndidi n’a pas eu une vie rose, au début. Le Super Eagle a révélé qu’il avait essayé plusieurs petits jobs en grandissant, mais qu’il était devenu célèbre en vendant des arachides dans les rues de la capitale économique du Nigeria, Lagos.

Le milieu de terrain défensif du Nigeria et de Leicester City, Wilfred Ndidi, a raconté comment il vendait de l’eau en sachet, parmi plusieurs petits boulots pour aider sa mère à joindre les deux bout, tout en grandissant, dans la très populeuse capitale économique du Nigeria (plus de 14 millions d’habitants). Mais aucune des choses qu’il a vendues ne lui a donné plus de renommée que les arachides. C’est d’ailleurs ce qui lui a valu le surnom de « garçon aux arachides ».

« J’ai fait plusieurs choses dans la vie, avant d’arriver à ce niveau. Parfois, je vendais du poivre, je vendais de l’eau en sachets, des tomates et des fruits pour le compte de ma mère. Mais, je suis devenu célèbre en vendant des arachides. Les m’appelaient à l’époque le garçon aux arachides. J’ai fait toutes ces choses pour soutenir ma mère », a-t-il raconté. « Pour gagner de l’argent à mon compte, j’essuyais les pare-brise des voitures. Avec un peu de chance, je gagne parfois environ 2 000 nairas (2 707 FCFA) en une journée, mais la plus grande somme que j’ai encaissée était 3000 nairas (4 061 FCFA) », a-t-il indiqué.

Aujourd’hui, cette histoire appartient au passé, puisque Wilfred Ndidi vit désormais son rêve en Premier League, sous les couleurs de Leicester City. L’international nigérian de 24 ans, qui a été élu meilleur tacleur en Premier League, à deux reprises, toucherait en Angleterre désormais environ 75 000 euros par semaine (49,1 millions FCFA), soit 3,9 millions d’euros l’année par, ce équivaut à plus de 2,5 milliards FCFA.

À rappeler que Wilfred Ndidi a commencé sa carrière en tant que jeune footballeur, à Lagos, avec la Nath Boys Academy, avant d’aller monnayer son talent en Belgique pour jouer au KRC de Genk (2015-2017). Ses performances ont attiré l’attention des meilleurs clubs, et il s’est retrouvé avec Leicester City et continue de réaliser de belles choses. Depuis son arrivée en 2017, le Super Eagle a disputé 148 matchs toutes compétitions confondues pour 8 buts marqués sous les couleurs des Foxes.