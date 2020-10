Wejdene, déjà le mariage avec Liam Perron : la polémique enfle !

La chanteuse Wejdene fait exploser la Toile avec des polémiques qui s’enchaînent depuis quelques jours. Après les houleux débats sur son âge, celui sur ses projets de mariage est au centre d’une nouvelle polémique.

Depuis quelques mois déjà, tous les projecteurs sont braqués sur la chanteuse Wejdene. L’interprète d’Anissa qui est devenue la coqueluche des réseaux sociaux. Et les projecteurs sont tout le temps braqués sur sa personne. Il y a peu de temps, la chanteuse a été confrontée sur son âge. Et les internautes tenaient à en savoir plus sur Wejdene.

Malgré le débat sur son âge, la chanteuse réussissait à entretenir le mystère. C’était sans compter avec certains qui sont allé fouiller jusqu’à découvrir l’âge réel de Wejdene. A la grande surprise, les internautes apprennent l’étonnante nouvelle que Wejdene était encore mineure. Une jeune fille qui n’a que 16 ans, malgré tout son talent.

Après cette vague de déferlement et de vives discussions autour de son âge, voilà que surgit un débat, bien plus houleux, cette fois. Tout est parti d’un post fait par Wejdene d’une photo sur ses réseaux sociaux et qui a suscité l’intérêt fou de bien des gens. Une réponse à une question qui revenait sans cesse. Sa vie sentimentale. La chanteuse semble avoir fait sauter les verrous sur sa vie de… couple.

Il y a quelques heures seulement, relève Breaking News, « Wejdene a posté un cliché sur Instagram et ce n’est pas un simple cliché. C’est le cliché ! Celui que bon nombre de ces fans attendaient. On voyait la chanteuse en une tenue traditionnelle avec un jeune homme, qui lui aussi est tout autant bien vêtu ».

L’identité de ce dernier, note le journal, n’était pas chose à prouver puisque le jeune homme en question était déjà assez connu des écrans. Il s’agit de l’acteur français Liam Perron. « C’est fait », a juste écrit la jeune chanteuse, sous son post. Grosse surprise pour les fans de Wejdene, qui n’a pas donné de détails à propos de cette image.

Surtout qu’il y avait les émojis de cœurs et de bague qui laissent penser qu’il s’agirait certainement de fiançailles ou de mariage !