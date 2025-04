WeeLye signe son retour avec TIKA

La chanteuse congolaise WeeLye dévoile « TIKA », un single en lingala qui mêle habilement pop, folk et influences afro. Cette nouvelle composition marque son grand retour, cinq ans après la sortie de son premier single Imagine en 2019.

Après le succès discret mais prometteur de son single Imagine, la chanteuse congolaise WeeLye revient avec TIKA, un nouveau titre empreint de force, d’authenticité et d’introspection. Chanté en lingala, TIKA – qui signifie « laisse » – est une invitation à se détacher des voix négatives et à suivre son propre chemin avec courage et détermination.

Un message universel sur une trame pop folk métissée

Avec TIKA, disponible depuis le 7 mars, WeeLye livre un morceau où se croisent sonorités pop, folk et afro. Ce savant mélange reflète la richesse de son identité musicale, façonnée par une vie entre Kinshasa, Paris et New York, et portée par un métissage culturel assumé.

Le titre est aussi profondément personnel : inspirée par les conseils de sa mère, WeeLye y transforme la douleur en force, la critique en moteur. TIKA est une ode à la persévérance et à la positive attitude, un morceau solaire malgré son intensité émotionnelle, qui touche droit au cœur.

Un parcours singulier, entre ombre et lumière

Née à Kinshasa dans une famille de musiciens – sa tante a chanté avec l’OK Jazz et son oncle joué pour Zaïko Langa Langa – WeeLye a grandi bercée par la rumba congolaise. C’est en 2001, à l’âge de 18 ans, qu’elle commence véritablement sa carrière musicale, d’abord comme choriste pour plusieurs artistes de la scène africaine.

En 2011, elle franchit le pas et prend le micro en solo, encouragée par son compagnon et poussée par le besoin d’exprimer sa propre voix artistique. Son parcours l’emmène alors à New York où elle collabore avec les Brooklyn Funk Essentials entre 2012 et 2014, puis sur les scènes parisiennes où elle assure, à partir de 2015, les premières parties d’artistes comme Erykah Badu ou FéFé. Elle partage aussi la scène avec Keziah Jones, Faada Freddy ou Camille Bazbaz. Des expériences qui enrichissent son univers musical hybride et sans frontières.

Auteure, compositrice et interprète, WeeLye incarne une génération d’artistes qui puisent dans leurs racines pour s’élever. Entre Europe et Afrique, français et lingala, douleur intime et lumière partagée, elle tisse une œuvre cohérente et profondément humaine. TIKA en est une nouvelle preuve vibrante : un titre à écouter, à ressentir et à partager.

Pour en savoir plus découvrez son instagram