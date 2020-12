« Waah! » de Diamond Platnumz et Koffi Olomidé continue de battre des records sur YouTube (Vidéo)

Diamond Platnumz est l’un des artistes les plus appréciés et les plus en vogue en Afrique. Sa nouvelle chanson avec la star de la rumba congolaise Koffi Olomidé continue de battre des records sur YouTube. Elle est devenue la première d’un artiste africain à avoir enregistré plus de 2 millions de vues en moins de 24 heures.

Et maintenant, la chanson « Waah! » a attiré 24,6 millions de vues. La vidéo est l’une des vidéos les plus regardées sur YouTube Afrique. Les téléspectateurs sont attirés par la puissance et le talent des deux stars de la musique africaine, le Tanzanien Diamond Platnumz et le légendaire congolais de Kinshasa, Koffi Olomidé. Étant donné que cela fait à peine un mois, jour pour jour, que la chanson est sortie, il s’agit d’une réalisation incroyable pour Diamond, auteur-compositeur, acteur, danseur et homme d’affaires.

Sorti le 30 novembre dernier, « Waah! » continu de faire vibrer les mélomanes, à travers tout le continent africain, et même au-delà. Ceux qui connaissent la musique et la voix profonde de Koffi Olomidé ont commenté leur amour et leur appréciation pour le talentueux artiste de la rumba congolaise. Les nombreux fans sont convaincus que la vidéo sera encore plus populaire, grâce à la puissance combinée de ses deux stars.

Les commentateurs ont indiqué à quel point ils se sentent inspirés de voir deux légendes musicales combiner leurs talents sur cette vidéo publiée sur YouTube. Ce message d’harmonie panafricain peut également être ressenti dans les paroles de la chanson, car les deux stars utilisent un mélange de lingala et de swahili.

De nombreux téléspectateurs ont avoué avoir regardé la vidéo plusieurs fois. cette vidéo à d’ailleurs été particulièrement populaire pendant les fêtes de fin d’année, comme Noël, avec ses rythmes entraînants, le baryton rauque de Koffi Olomidé et, bien sûr, les mouvements de danse de Diamond Platnumz. La vidéo, réalisée par Kenny de Zoom Extra, une société détenue conjointement par Kenny et Diamond, harmonise également l’esthétique avec la tendance. La chanson a été produite par le producteur de Wasafi Records Lizer.

Ce n’est pas la première fois que Diamond Platnumz a un impact sur la scène internationale. La musicienne lauréate d’un Grammy Award, Alicia Keys, l’avait auparavant présenté sur une de ses chansons, « Wached Energy » et Chibu Dangote (le vrai nom de Platnumz) apparaît 26 secondes sur la chanson.