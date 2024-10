Voyage de Félix Tshisekedi en Ouganda : l’axe Kinshasa-Kampala renforcé

Ce mercredi, le Président congolais, Félix Tshisekedi, s’est rendu en Ouganda pour une visite de travail de quelques heures. Il a eu un tête-à-tête avec son homologue Yoweri Museveni. Quatre principaux points ont meublé les échanges entre les deux dirigeants.

Le rapport de l’ONU publié en juillet dernier et mettant en relief le soutien de l’Ouganda au M23 n’a pas refroidi les relations entre la RDC et l’Ouganda. Non seulement la collaboration entre les FARDC et l’armée ougandaise s’est poursuivie sur le terrain, mais Félix Tshisekedi s’est rendu, ce mercredi, à Entebbe pour rencontrer son homologue Yoweri Museveni. C’est le ministre ougandais de la Défense, Jacob Oboth-Oboth, qui a accueilli le chef de l’État congolais à l’aéroport avant qu’il ne se rende à la résidence de Yoweri Museveni.

Quatre principaux sujets au cœur des échanges

Les deux dirigeants ont discuté pendant trois heures. Du point fait de ces échanges, il ressort qu’ils ont parlé de la sécurité bilatérale entre l’Ouganda et la RDC, des questions sécuritaires régionales, de l’exploitation du pétrole sur le lac Albert, et des infrastructures routières. Ainsi, les discussions ont par exemple porté sur « l’évolution des opérations conjointes menées par les FARDC et les UPDF (Forces de défense du peuple ougandais) contre les terroristes ADF (les Forces démocratiques alliées) au Nord-Kivu et en Ituri », comme l’a rapporté la Présidence congolaise.

Sur la question du M23, la position exprimée par Yoweri Museveni depuis juin 2023 était d’encourager Félix Tshisekedi à dialoguer avec le mouvement rebelle. Chose que Félix Tshisekedi rejette catégoriquement. Yoweri Museveni a répété son engagement à assurer la construction des routes Kasindi-Beni-Butembo et Bunagana-Rutshuru-Goma. Dans l’ensemble, les discussions ont été satisfaisantes à en croire Félix Tshisekedi. « Je repars avec l’espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser », a laissé entendre le Président congolais.

Ce voyage de Félix Tshisekedi intervient quelques jours après la tenue d’une réunion à Kinshasa pour évaluer l’efficacité des opérations conjointes menées par les FARDC et les UDFP contre les groupes armés notamment les ADF, ces rebelles ougandais qui sèment la zizanie à l’est de la RDC.