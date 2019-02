GVA Gabon, nouvel acteur sur le marché des télécommunications, lance aujourd’hui Canalbox son offre internet Très Haut Débit à destination du grand public et des entreprises gabonaises. Avec son réseau en fibre optique jusqu’au domicile (FTTH – Fiber to the Home), GVA se lance dans les services haut de gamme en maintenant un prix abordable.

GVA, filiale du groupe Vivendi, est un nouvel acteur sur le marché des télécommunications en Afrique;

CANALBOX a pour ambition de faire vivre autrement l’internet aux Gabonais : une connexion illimitée avec une vitesse jusqu’à 50 Mbps pour seulement 45 000 Francs CFA par mois c’est en effet une première dans ce pays, et même dans la région.

L’installation au domicile du client, réalisée par les équipes CANALBOX, est gratuite. Les abonnés profiteront par ailleurs de la qualité de service de CANAL+ grâce à son réseau de points de vente.

A la maison, plusieurs personnes pourront en même temps télécharger des films et des séries, partager des photos et vidéos avec des amis en un instant, communiquer en visio-conférence en toute facilité, regarder leurs programmes préférés en direct ou à la demande sur MyCanal sans consommer leur crédit Internet.

Tout ceci est notamment rendu possible grâce à la technologie utilisée par GVA, le FTTH – Fiber To The Home, qui raccorde la fibre optique directement jusqu’au domicile du client. Cette technologie d’accès est la plus innovante et la plus fiable qui existe aujourd’hui.

Une offre pour l’instant disponible à Akanda et à Libreville

Aujourd’hui, les habitants du quartier d’Angondje à Akanda, et d’Okala à Libreville peuvent d’ores souscrire à l’offre CANALBOX. Le déploiement de la fibre optique se poursuit et de nombreux quartiers suivront très prochainement annonce GVA Gabon : « En offrant un service ultra-performant et en démocratisant l’accès au Très Haut Débit, l’arrivée de CANALBOX est une excellente nouvelle pour tous les foyers gabonais » a déclaré Mamadou Mbengue, Directeur général de GVA Gabon.

« Nos équipes construisent à Libreville le meilleur réseau de télécommunications pour les Gabonais car nous sommes persuadés que l’accès à l’internet Très Haut Débit est un facteur-clé du développement économique et social. Cette opportunité est alignée avec le Plan Stratégique Numérique visant à transformer le pays en véritable pôle régional pour les infrastructures digitales » conclut Marco de Assis, Président de GVA Gabon.