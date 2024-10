Laeticia Hallyday, veuve de Johnny Hallyday, a pris quelques jours pour se ressourcer à Marrakech, au Maroc. Malgré une météo pluvieuse, elle a su apprécier pleinement son séjour dans cette ville empreinte d’histoire et de charme, qui a aussi marqué la vie de son défunt mari.

Johnny Hallyday avait en effet tissé des liens particuliers avec l’Afrique, et plus précisément avec le Maroc. Le légendaire rockeur y avait souvent séjourné, fasciné par les paysages désertiques et l’énergie envoûtante du continent. Parmi ses escapades mémorables, Johnny avait parcouru les dunes du Sahara et réalisé plusieurs expéditions dans des zones reculées du Maroc, notamment dans le désert d’Agafay, où Laeticia s’est également rendue lors de ce voyage.

Le désert offrait à Johnny une échappatoire idéale, loin des feux de la rampe, un lieu de calme et de réflexion. Durant son séjour à Marrakech, Laeticia a prolongé cette connexion spéciale avec l’Afrique. Elle a diné au Royal Mansour Marrakech, où elle a savouré un repas signé par son amie de longue date, la cheffe étoilée Hélène Darroze. Elle a tenu à la remercier via une story Instagram : « Merci ma Hélène pour ce dîner hors du temps ».

La mémoire de Johnny Hallyday honorée

L’amitié entre Laeticia et Hélène est forte depuis plus de quinze ans, et elles se considèrent comme des sœurs. Laeticia a également revisité les lieux emblématiques que Johnny aimait, comme la place Jemaa El-Fna et les souks, avant de s’évader dans les vastes étendues désertiques d’Agafay. Ce voyage a ainsi pris une résonance particulière pour elle, en écho aux nombreuses fois où Johnny avait foulé ces mêmes terres.

Avec ce séjour, Laeticia a non seulement profité de moments de détente, mais elle a aussi honoré la mémoire de Johnny. Elle perpétue ainsi leurs liens intimes avec l’Afrique, un continent qui avait profondément touché le cœur du Taulier. Johnny Hallyday, surnommé « L’idole des jeunes », a marqué des générations avec sa musique. Ses chansons, mêlant rock, ballades et blues, ont résonné bien au-delà des frontières françaises.