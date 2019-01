Violences ethniques au Mali : 37 morts dont des enfants dans une attaque pour le nouvel an

Des chasseurs traditionnels dozos ont tué 37 civils Peul dans l’attaque d’un village d’éleveurs peul du centre du Mali a annoncé le gouvernement. La violence ethnique a coûté la vie à des centaines de personnes l’an dernier.

Les assaillants, habillés en chasseurs traditionnels Dozo, ont effectué une attaque surprise dans le village Peul de Koulogon, dans la région de Mopti au centre du Mali. Le Gouvernement malien a déclaré que certaines des victimes seraient des enfants et que de nombreuses habitations ont été incendiées. La violence entre les Peul et les communautés rivales sont courantes dans les régions semi-arides et désertiques du Mali où la situation sécuritaire est déjà difficile avec la présence de groupes djihadistes liés à Al-Qaida et à l’État islamique.

Cette nouvelle attaque qui a coûté la vie à au moins 37 civils intervient quelques jours après la visite du Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga à Mopti où il avait annoncé que le gouvernement allait renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité dans la région ». Dans son communiqué, le gouvernement a déclaré qu’il « donne l’assurance que les auteurs des crimes seront punis avec toute la rigueur de la loi et appelle l’ensemble des communautés de la zone centre au calme« .

Moulage Guindo, le maire de Bankass, la ville la plus proche, a déclaré que l’attaque avait eu lieu à peu près au moment du premier appel à la prière du nouvel an et avait visé la partie peule de Koulogon. Il a ajouté qu’une autre partie de Koulogon située à moins d’un kilomètre de distance était principalement habitée par les Dogon, un groupe ethnique dont les Donzos sont plus proches.

Les Peuls sont traditionnellement éleveurs alors que les ethnies bambara et dogon, sont davantage portée vers l’agriculture. Le désertification attise les conflits entre les différents groupes.