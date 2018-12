Vidéo : les cheveux de Miss Afrique 2018 prennent feu lors de la célébration du titre

Voici une élection dont va se souvenir longtemps Dorcas Kasinde, Miss Congo qui venait d’être couronnée Miss Africa 2018. Alors qu’un show pyrotechnique célébrait son couronnement en tant que Miss Afrique 2018, sa perruque s’est embrasée, sans doute touchée par une étincelle d’un feu d’artifice, et la nouvelle Miss Afrique n’a du son salut qu’à l’intervention très rapide de spectateurs qui sont montés sur scène pour éteindre l’incendie capillaire.

That was how Miss Congo won and her head almost got burnt.

Calabar I fear pic.twitter.com/Gm5Cz01ofp — HASSAN FLEXIBLE (@mr_flexible) December 28, 2018

Dorcas Kasinde, âgée de 24 ans, était avec Gaseangwe Balopi du Botswana, lauréate de l’élection 2017, quand une étincelle perdue a enflammé sa perruque, déclenchant des cris de panique et des cris d’horreur avant qu’elle ne s’écroule sous le regard incrédule de Balopi.

Heureusement, les réactions rapides ont permis qu’elle ne garde aucune séquelle et elle a pu recevoir son prix de 35 000 $ ainsi qu’une voiture de sport. « Je vais bien. Mes cheveux… ça va. Je me sens bien maintenant. Merci! « , a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du concours. « Je suis tellement heureuse et je tiens à vous remercier tous de venir ce soir pour me soutenir et me soutenir sur les réseaux sociaux », a-t-elle ajouté.

Kasinde aurait battu la représentante du Nigéria Chiamaka Nnaemeka et la Zambienne Gladys Kayumba.